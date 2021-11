La dieta di Anna Tatangelo: ecco come fa la cantante ad essere così in forma

Ecco svelato il segreto di Anna Tatangelo per essere così in forma: dalla dieta passando all’attività fisica scopriamo cosa fa la cantante.

Quali sono i segreti di bellezza di Anna Tatangelo? Se vi siete sempre chiesti come fa la cantante ad essere così in forma, cercheremo nelle prossime righe di svelarvi i segreti della suo perfetta silhouette.

La cantante sta cavalcando la cresta dell’onda infatti in questo periodo è particolarmente popolare. La possiamo apprezzare come giudice nel programma condotto da Michelle Hunziker “All together now” ma anche il sabato pomeriggio su Canale 5 alla conduzione di “Scene da un matrimonio”.

Insomma un bel periodo, dopo la separazione dal cantante Gigi D’Alessio, in cui ha ritrovato anche la felicità accanto al collega Livio Cori. E allora scopriamo tutti i segreti di Anna Tatangelo per essere sempre così tonica, in forma e curata.

Ecco i segreti di Anna Tatangelo: dalla dieta allo sport

Con quasi 2 milioni di follower su Instagram, 1 milione e 800mila per la precisione, Anna Tatangelo sbanca sui social ma anche in tv. La cantante, infatti, ha ormai una carriera avviata anche nel mondo televisivo.

Classe 1987, la Tatangelo, ancora 34enne, si appresta a compiere 35 anni il prossimo 9 gennaio, e nonostante una gravidanza alle spalle vanta forme perfette. Un fisico tonico, snello e asciutto, ma cosa c’è dietro tanta perfezione?

Effettivamente nelle ultime foto la cantante, che ha avuto il suo unico figlio, Andrea, dall’ex compagno Gigi D’Alessio, è apparsa in forma strepitosa. Ma quale sarà la dieta seguita da Anna Tatangelo?

La Tatangelo può vantare questo fisico sicuramente grazie ad uno stile di vita sano. La cantante non segue una dieta in particolare ma mangia cose sane. Anzi, la conduttrice ha anche rivelato spesso che le piace mangiare. I suoi genitori hanno addirittura un pastificio e producono prodotti da forno come pasta, pane e via dicendo.

Ogni tanto come tutti i comuni mortali anche la Tatangelo si concede uno sgarro come una pizza, la cioccolata, un dolce o una pasta ripiena. Insomma l’importante è mangiare bene però tutti gli altri giorni.

Non solo, uno dei segreti della sua forma fisica è senza dubbio anche l’allenamento. La Tatangelo infatti pratica spesso sport durante la settimana, dedicandosi ad attività in palestra. Addominali e glutei marmorei sono quelli sfoggiati dalla cantante che non perde occasione per allenarli.

Nel suo profilo Instagram appare spesso in tenuta sportiva, magari prima di allenarsi. Per lei è importante infatti “educare il corpo e la mente allo sport, entrambe attività capaci di darci la carica e una sensazione di benessere”, aveva dichiarato di recente al settimanale Vero.

La cantante ha rivelato infatti di allenarsi dalle tre alle cinque volte a settimana. Grazie quindi alle dure sessioni di workout e ad una dieta sana la Tatangelo riesce a mantenersi perfettamente in forma.

E a chi dice che abbia fatto dei ritocchi estetici vediamo qui la trasformazione della cantante dagli esordi ad oggi. Quando apparse per la prima volta al grande pubblico era ancora una ragazzina e da allora è normale che la sua immagine sia cambiata nel corso degli anni.

In ogni caso la Tatangelo è oggi una donna sofisticata, elegante e curata che può sfoggiare un fisico eccezionale.