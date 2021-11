Anna Tatangelo: dai tatuaggi agli amori, 5 curiosità che non conosci

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate di sempre, ma credi davvero di conoscere tutto quello che c’è da sapere su di lei?

Anna Tatangelo è senza dubbio una delle cantanti più apprezzate dal pubblico del piccolo schermo e questa non è una frase detta tanto per, ma lo testimoniano gli ascolti non solo di Scene di Un Matrimonio, il programma che la vede indossare per la prima volta i panni di conduttrice, ma anche di All Together Now, che la vede invece nelle vesti di giudice insieme a suoi numerosi colleghi.

La cantante, in maniera inconsapevole, è stata la protagonista indiscussa della cronaca rosa per svariati anni a causa della sua storia d’amore, ormai terminata, con Gigi D’Alessio. Per questo motivo gli utenti della rete sono convinti di sapere tutto sul suo conto, ma è davvero così? Ti sfidiamo rivelandoti ben 5 cose che probabilmente non conosci su di lei, che soltanto i suoi fedeli sostenitori sanno. Vediamo se sei tra loro!

5 cose che probabilmente non conosci su Anna Tatangelo

Anna Tatangelo, non è di certo un mistero, come abbiamo anticipato poco fa, ha avuto una lunga e bella storia d’amore con Gigi D’Alessio. I due, durante il periodo in cui sono stati insieme, litigavano come Titti e Gatto Silvestro. Per questo motivo, per ricordarsi sempre l’uno dell’altra, hanno deciso di tatuarseli. Lo sapevi? Ma attenzione perchè questa non è l’unica curiosità sul loro conto.

I due vivano a Roma insieme al loro figlio Andrea, ma sapevi che avevano rinominato la loro casa come Amorilandia per simboleggiare l’amore che ognuno prova nei confronti dell’altro?

Anna ha sempre sognato di volersi sposare, in particolar modo con il cantante partenopeo dopo che lui è riuscito ad ottenere il divorzio dalla sua ex, ma quel giorno purtroppo non è mai arrivato e lei ci ha sofferto e non poco. Tra l’altro, la Tatangelo, ha sempre lottato per questo amore. Tant’è che si mormora che ha perfino freddato i rapporti con i suoi genitori, per poi riallacciarli dopo la nascita di suo figlio, che non avevano reagito bene di fronte all’annuncio del suo amore con il cantante.

L’ultima curiosità sul suo conto non riguarda la sua vita sentimentale, ma i suoi hobby. I suoi fedeli sostenitori sanno bene che lei è un’amante della buona cucina ed è un’ottima cuoca. Basti pensare che ha perfino vinto l’edizione di Master Chef a cui ha preso parte insieme ad altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Queste erano le 5 curiosità su Anna Tatangelo. Tu le conoscevi tutte o qualcuna di queste ti ha stupito?