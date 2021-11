Da Sanremo a Tale e Quale show: ecco com’è e cosa fa oggi Silvia Salemi

Silvia Salemi è nota al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato a Sanremo e Tale e Quale Show, ma oggi che fine ha fatto? Ecco la sua nuova vita.

Silvia Salemi è senza dubbio una delle voci più belle che il panorama nostrano può vantare nella sua scena musicale. L’arista ha trovato il successo partecipando al Festival di Sanremo, per ben 4 volte, e da quel momento è riuscita a conquistarsi un posto speciale nel cuore del pubblico nostrano, che ancora oggi la segue e la supporta non appena la cantante sceglie di tornare sul palco.

La Salemi, come molti dei suoi fedeli sapranno bene, ha scelto per molto tempo di mettere da parte la sua carriera, partecipando però a diversi progetti sul piccolo schermo non appena ne ha avuto la possibilità, per dedicarsi completamente alla sua famiglia e alla crescita delle sue due figlie, Ludovica e Sofia, nate dal suo matrimonio con Gian Marco Innocenti.

Ma oggi che fine ha fatto Silvia Salemi dopo aver raggiunto il successo?

Che fine ha fatto Silvia Salemi dopo il successo al Festival di Sanremo

Silvia Salemi, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, ha scelto di prendersi una pausa della sua carriera per non perdersi nemmeno un momento della crescita delle sue due figlie. Una scelta difficile, ma di cui non si è pentita anche perché durante il corso di questi anni, non appena ne ha avuto l’occasione, ha scelto di mettersi alla prova partecipando a svariati progetti.

Nonostante dopo il Festival di Sanremo, con cui ha esordito nel 1997 per poi fare la sua ultima apparizione nel 2003, per poi tornare sul piccolo schermo grazie ad Ora o mai più, il programma condotto da Amadeus per due stagioni che si poneva l’obiettivo di poter dare una seconda chance a quegli artisti che purtroppo non sono riusciti a realizzare il loro sogno dopo un boom iniziale della loro carriera, per poi approdare a Tale e Quale Show di Carlo Conti, dove ha scelto di mettersi in gioco sfidando i suoi colleghi a suon di imitazioni.

Di recente però Silvia è tornata sul piccolo schermo, ma “sotto mentite spoglie”. In che senso? L’artista ha scelto di mettersi in gioco partecipando alla prima edizione di Star in the Star, il programma condotto da Ilary Blasi in cui artisti di fama internazionale hanno scelto di impersonare una celebrità a loro cara e ai giudici e al pubblico il compito di scoprire la loro vera identità.

Nessuno è riuscito a scoprire sotto quale maschera aveva scelto di nascondersi Silvia, che aveva optato per Lady Gaga. Riuscendo a spiazzare tutti non solo per la qualità delle performance portate in studio, ma anche per la sua capacità di mettersi in gioco arrivando in finale senza farsi scoprire.