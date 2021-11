Barbara Cola, ricordate com’era ai tempi di Sanremo? Stupefacente

Barbara Cola, ricordate com’era quando partecipò al Festival di Sanremo con Gianni Morandi? L’incredibile trasformazione.

Barbara Cola è una delle voci italiane più belle del panorama musicale. Dopo essere stata una protagonista indiscussa della scorsa stagione di Tale e Quale Show, torna su Raiuno, nello show di Carlo Conti, per partecipare al torneo di Tale e Quale Show sfidando Francesca Alotta, Stefania Orlando, Deborah Johnson, Gemelli di Guidonia, Dennis Fantina, Pierpaolo Pretelli, Ciro Priello dell’undicesima edizione e Carolina Rey, Pago, Virginio che hanno partecipato con lei alla decima edizione.

Quella che vedete qui in alto è la Barbara Cola di oggi, ma la ricordate quando partecipò al Festival di Sanremo insieme a Gianni Morandi?

Barbara Cola: com’era agli inizi della carriera

Era il 1995 quando Barbara Cola salì sul palco del Festival di Sanremo insieme ad uno degli artisti più amati dal pubblico italiano come Gianni Morandi. I due regalarono al pubblico dell’Ariston un meraviglioso duetto sulle note del brano “In amore” con cui conquistarono il secondo posto in classifica.

Quando partecipò a Sanremo insieme a Gianni Morandi, la Cola sfoggiava un taglio corto e sbarazzino che metteva in risalto i suoi occhi e la bellezza del suo viso. Oggi, invece, sfoggia un taglio medio-lungo e un biondo più deciso.

La partecipazione a Sanremo le apre la strada per altre esperienza professionali. Nel 1997 presta la sua voce, per le parti cantate, al personaggio di Megara nel film della Disney Hercules, interpretando il brano Ti vada o no. Intraprende un pecorso di cantante-attrice teatrale. Nel 1996 viene scelta dal regista Tato Russo per far parte del cast di Masaniello, nella parte della protagonista femminile Berardina Pisa a fianco di Gigi Finizio nel ruolo di Masaniello e I Promessi Sposi stagione 2001/2002 e 2002/2003 (nella parte di Lucia Mondella).

Barbara Cola ha così continuato a dividersi tra musica e teatro fino al ritorno in tv prima come concorrente di Ora o mai più e poi di Tale e Quale Show.