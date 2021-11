Risotto agli agrumi: tutti i trucchi per non sbagliare

Il risotto agli agrumi è un primo piatto profumatissimo e molto delicato ma necessita di alcuni trucchi per farlo alla perfezione.

Il risotto agli agrumi è una ricetta ideale da preparare quando arriva il freddo perché a base dei frutti tipici di questo periodo. In particolare per preparare questo primo piatto delicato e cremoso dovremo utilizzare arance, limoni e pompelmi.

Il rischio di sbagliare qualcosa però quando si cucina un risotto agli agrumi è dietro l’angolo. Abbinare infatti ingredienti come la frutta in una ricetta salata non è poi così semplice.

Non solo, gli agrumi sono anche piuttosto aspri quindi il rischio di realizzare una pietanza immangiabile è dietro l’angolo. Il segreto è riuscire a bilanciare tutti i sapori così da creare un piatto degno di nota. Scopriamo i trucchi per realizzare un buonissimo risotto agli agrumi.

Ecco i trucchi per cucinare il risotto agli agrumi

Riuscire a cucinare un piatto salato con gli agrumi non è sempre semplice. Se da un lato questi frutti portano delle note profumate alle nostre pietanze, dall’altro può essere difficile saperli sfruttare appieno, bilanciandoli in modo corretto.

Scopriamo quali sono i trucchi per ottenere un risotto agli agrumi che non sia né troppo aspro, né troppo dolciastro e nemmeno amaro. Insomma una pietanza che sia bilanciata nei sapori e che sappia soddisfare i palati di tutti i commensali.

1) Togliere i semi. Non c’è cosa più fastidiosa che assaporare una pietanza come un risotto e ritrovarsi in bocca un seme. Schiacciarlo sotto ai denti poi è la cosa peggiore che possa capitare perché quel sapore amaro che sprigionano i semi degli agrumi rischia di rovinarci l’intero pranzo. Dunque, risotto agli agrumi sì, ma occhio a togliere tutti i semi uno ad uno. Se utilizzate il succo basterà colarlo con un colino a maglie strette ed il gioco è fatto.

2) Non utilizzare la parte bianca degli agrumi. Un altro trucco è quello di prelevare solo l’esocarpo ovvero la parte più esterna, quella colorata per intenderci. Quella bianca è infatti amara e utilizzandola rischiate di rovinare completamente il piatto.

3) Scegliere frutta biologica. Dovendo utilizzare la buccia il consiglio è quello di scegliere frutta senza pesticidi e in ogni caso è bene lavarla con del bicarbonato per essere più sicuri di eliminare eventuali germi ed impurità. Meglio quindi optare per quella biologica che oltre che più sicura è anche molto più buona.

4) Non mettere il succo in cottura. Se utilizzerete il succo di limone, arancia e pompelmo meglio non aggiungerlo al piatto ad inizio cottura se non vogliamo che la pietanza diventi letteralmente acida. Anche se abbiamo deciso di adoperare i frutti a pezzi meglio metterli verso la fine, quando ormai siamo in dirittura d’arrivo. Sempre per lo stesso discorso dell’acidità.

5) Scorzette solo alla fine. Se preparerete le scorzette degli agrumi da aggiungere al risotto con troppo anticipo rischiate di perdere il loro profumo. Infatti più restano esposte all’aria e più gli oli aromatici si disperdono evaporando.

Seguendo questi pochi e semplici trucchi potrete preparare un risotto agli agrumi squisito anche in base alla ricetta che sceglierete.