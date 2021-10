Bianca Gascoigne, figlia di Paul Gascoigne e concorrente di Ballando con le stelle 2021, è cambiata nel tempo: ecco com’era prima della chirurgia.

Bianca Gascoigne è la figlia dell’ex calciatore Paul Gascoigne e attualmente concorrente di Ballando con le stelle 2021. Bellissima, con un fisico prorompente e un grande talento ballerino, Bianca Gascoigne ha già incantato non solo il pubblico, ma anche la giuria di Ballando con le stelle 2021 al punto che i fan del programma non escludono che potrebbe essere lei la vincitrice.

Con Bianca protagonista indiscussa del programma di Milly Carlucci, sul web, stanno spuntando foto di qualche anno fa. Come’era, dunque, Bianca Gascoigne qualche anno fa?

Bianca Gascoigne prima e dopo la chirurgia plastica: foto

Bianca Gascoigne è sempre stata bellissima. Tuttavia, nel corso degli anni, si è sottoposta a piccoli interventi chirurgici. Nella foto qui in basso, Bianca è in compagna con il padre da cui potete notare delle piccole differenze.

Bianca, tuttavia, sfoggia anche un fisico mozzafiato che allena quotidianamente. Forme prorompenti, fisico asciutto e muscoloso, la rendono un mix di bellezza e sensualità che sta sfoggiando sul palco di Ballando con le stelle 2021.

A Ballando, la Gascoigne gareggia con Simone Di Pasquale che, nella clip di presentazione della seconda puntata del programma di Milly Carlucci, ha detto: “Con Bianca Gascoigne finalmente mi diverto. Ho trovato una compagna che ha un approccio completamente diverso. Molto poco italiano”.

Bianca ha ricevuto anche la benedizione della giuria di Ballando con le stelle 2021. Carolyn Smith, presidente della giuria, in particolare, dopo la sua esibizione, l’ha consacrata con queste parole: “Qualsiasi cosa fa è piena di sentimento. Questa ragazza non può dire di non essere sexy, lo è in molto molto elegante”.