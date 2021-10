Avete mai visto la casa di Bianca Guaccero? L’attrice e conduttrice pugliese vive in uno splendido nido insieme alla figlia Alice.

Bianca Guaccero non è solo un’attrice, ma anche una conduttrice capace di cantare e ballare. La sua carriera è iniziata quando era giovanissima recitando nella sitcom “Mudù” di Uccio De Santis trasmessa da Telenorba. La Guaccero, poi, ha recitato in film e fiction di successo, è stata la primadonna del Festival di Sanremo, ha cantato duettando con Fabrizio Moro sulle note del brano “E’ più forte l’amore” contenuto nell’album del cantautore romano “Pace” e, attualmente, conduce il programma di Raidue, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì “Detto fatto”.

Bianca Guaccero non ha trascurato neanche la vita privata. E’ stata sposata con il regista Dario Acocella con cui ha avuto la figlia Alice che vive con lei dopo la fine del matrimonio. Ma dove vive la Guaccero con la sua bambina?

Casa Bianca Guaccero: appartamento a Milano spazioso e accogliente

Per condurre Detto Fatto, trasmissione che la impegna tutti i giorni, Bianca Guaccero si è trasferita a Milano dove vive in uno splendido appartamento insieme alla figlia Alice. Dai video che l’attrice pubblica sui social possiamo scoprire qualche dettaglio in più della sua casa.

Nel salotto c’è un grande divano mentre i mobili sono prevalentemente in legno. Il parquet è presente in tutte le stanze. In casa, inoltre, sono presenti vari oggetti come vasi, quadri e una libreria che rendono la casa ancora più accogliente.

Un piccolo nido per la Guaccero e la piccola Alice che è il più grande amore dell’attrice che, sui social, pubblica spesso foto in cui stringe la sua bambina dedicandole delle dolci parole d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

“Tu: Fede, forza, speranza, coraggio, luce, guida… tu sei un ponte che mi traghetta dalle mie paure alla bellezza. Inconsapevole ti muovi, e mi cambi dentro. Tu che mi hai insegnato cosa sia il vero amore, e che prima di te non avevo capito niente. Sei e sarai sempre tutto ciò per cui vale la pena di lottare per rimanere sempre vivi e “accesi”… perché i figli si meritano la parte più bella di noi. Buon compleanno piccola grande inconsapevole guerriera”, ha scritto la Guaccero lo scorso novembre in occasione del sesto compleanno della sua bambina.