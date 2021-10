Hai troppe sciarpe? I trucchi per tenerle sempre in ordine

Non sai più come tenere le sciarpe in ordine? Ecco alcune dritte che possono tornarti utili.

Con l’arrivo dei primi freddi ed il conseguente cambio stagione, le sciarpe sono tornate a popolare le nostre case. Calde, soffici e spesso colorate, rappresentano sia un accessorio molto utile per stare al caldo che un modo per apparire più glamour. D’altro canto tendono ad ingombrare e a creare un certo disordine che, alla lunga, può risultare difficile da sopportare.

Per fortuna ci sono alcune strategie che si possono mettere in pratica per mettere le sciarpe in ordine. Scopriamo quindi le più semplici da applicare per tornare ad usarle senza porsi problemi.

Sciarpe in ordine? Ecco come fare

Quando le sciarpe sono un accessorio di moda del quale non si può fare a meno, averne tante e di ogni colore è più che normale. Un po’ meno lo è il trovarsi continuamente in difficoltà per via del disordine che si crea in casa.

Disordine che è possibile eliminare una volta per tutte grazie ad alcune strategie in grado di rendere le sciarpe sempre facilmente disponibili.

Creare un cassetto a scomparti. Un metodo semplice e funzionale per mettere in ordine le sciarpe è quello di destinare loro uno o più cassetti nei quali creare degli scomparti. In giro ne esistono di già pronti da applicare ai vari cassetti. In alternativa si possono posizionare delle piccole scatole di egual altezza all’interno. Basterà inserire una sciarpa arrotolata in ogni scatola per fare ordine e averle tutte a portata d’occhio semplicemente aprendo il cassette.

Usare degli appendini. Le sciarpe si possono anche appendere nelle classiche grucce o in appendini studiati appositamente per appendervi oggetti. A volte anche quelli ideati per le collane possono essere utili mantenendo le sciarpe più sottili sempre in ordine.

Applicarle su ogni outfit. Se si è soliti organizzare con anticipo i vari outfit e si hanno sciarpe in abbondanza, si possono riporre le stesse insieme ai vestiti. In questo modo si avrà il doppio vantaggio di averle sempre in ordine e perfettamente abbinate. Un buon modo per perdere ancor meno tempo quando ci si prepara.

Imparare a far ordine iniziando dalle sciarpe è un buon modo per tenere in ordine casa e perdere sempre meno tempo nel decidere cosa indossare. Inoltre, se ben riposte, le sciarpe non prenderanno polvere e ciò gli consentirà di durare più a lungo evitando anche inutili vantaggi in grado di rovinarle e di far perdere tempo e denaro.