Maschera viso alle castagne: perfetta per proteggere la pelle dal freddo

Maschera viso alle castagne: l’antica ricetta per nutrire la pelle in profondità nei mesi freddi. L’incarnato si vestirà di nuova luce. Prova subito questo trattamento di bellezza pazzesco (e low cost)!

L’autunno è iniziato ed è tempo di rivedere la skincare routine! Con i primi freddi c’è bisogno di integrarla con prodotti specifici per ripristinare la barriera cutanea. Dopo l’estate, è sempre un po’ compromessa; tutta colpa dell’azione combinata di sole, vento e salsedine.

Per avere una pelle in buona salute, non è detto che si debba spendere una fortuna! La natura ci offre i migliori alleati di bellezza. Siamo in autunno, fatti furba: rispolvera dal cassetto dei ricordi le ricette della nonna. Sono low cost, 100% bio, e assicurano risultati eccezionali in poco tempo.

Questo è il periodo delle castagne! Perché non provare allora a fare a casa una maschera viso nutriente? Questi frutti hanno tante proprietà benefiche: sono ricchi di proteine, sali minerali e vitamine di tipo C, B1, B2 e PP.

Una maschera viso alle castagne migliora l’idratazione e ripara i danni solari del post estate. Inoltre, la buona concentrazione di vitamina C contenuta in questi frutti, stimola la produzione di collagene, migliorando il tono e l’elasticità della pelle.

Ti sveliamo la ricetta segreta per una buona maschera alle castagne fatta in casa. Facciamo il punto sugli ingredienti e la preparazione da seguire.

Maschera viso alle castagne: è perfetta per i primi freddi

Pelle secce e screpolata con i primi freddi autunnali? La soluzione low cost è la maschera viso alle castagne! Parliamo di un antico rimedio di bellezza efficace per potenziare la barriera cutanea.

Prepararla è semplicissimo: ecco la ricetta top che devi assolutamente provare! E’ perfetta per proteggere le pelli da miste a grasse. Il potassio contenuto nelle castagne gioca un ruolo chiave, perché ha proprietà astringenti e disinfettanti. In più, aiuta a regolare la produzione di sebo.

INGREDIENTI (per una sola applicazione):

20 castagne;

3 cucchiaini di yogurt bianco magro;

2 spicchi d’arancia.

PREPARAZIONE:

Lava bene le castagne, asciugale una ad una, e mettile a bollire; Una volta che si sono cotte, mettile a raffreddare per qualche minuto. Sbucciale quando sono ancora tiepide e, poi, schiacciane la polpa con una forchetta; Ottenuta la purea di castagne passala nel mixer, per avere una consistenza più compatta e cremosa. Aggiungi i due spicchi d’arancia e i tre cucchiaini di yogurt magro bianco. Se ti manca questo ingrediente, puoi sostituirlo tranquillamente con del miele, mantenendo però lo stesso dosaggio; A questo punto la tua maschera è pronta per essere stesa sul viso, in modo uniforme; Lasciala in posa per circa 20 minuti; Trascorso il tempo utile, rimuovi l’impacco con acqua tiepida.

Questo rimedio di bellezza può tornarti utile anche per rigenerare i capelli. Tieni presente la ricetta sopraindicata, e modificala in questo modo. Al posto dello yogurt, aggiungi un cucchiaio di miele e uno di henné neutro. Alla purea di castagne da passare nel mixer, unisci una tazzina di olio di semi di lino (oppure di olio di germe di grano). Amalgama bene tutti gli ingredienti.

Raccogli il composto ottenuto in una ciotola di vetro e passa a fare lo shampoo. A lavaggio ultimato, applica la maschera soltanto sulle punte. Avvolgi i capelli con della pellicola trasparente e lascia in posa l’impacco per almeno due ore.

Trascorso il tempo utile, risciacqua la chioma con acqua abbondante tiepida. Accertati di aver eliminato ogni residuo. Il risultato ti lascerà di stucco: i tuoi capelli saranno più forti e lucenti!

Ripeti il trattamento almeno una volta ogni 15 giorni, nel periodo autunno-inverno. E’ il modo migliore per mantenere inalterata la ritrovata bellezza di una chioma più sana.

Come vedi le castagne non sono soltanto buone da mangiare! Sono alleate di bellezza impareggiabili e, ora, sai come sfruttarne al meglio tutti i benefici.

Cosa aspetti allora? Prepara subito questa maschera low cost ed avrai pelle e capelli come nuovi, fidati di noi.