Maschera alla banana contro brufoli e cicatrici: un toccasana per la pelle

Maschera alla banana: addio a brufoli e cicatrici! E’ la soluzione fai da te e low cost per una pelle più liscia e luminosa già dopo la prima applicazione. Scopri subito come si prepara!

Pelle più liscia e rimpolpata senza botox? E’ possibile! La natura ci offre i migliori alleati di bellezza. Frutta, verdura e ortaggi sono fonte preziosa di vitamine, fibre e sali minerali, usati come ingredienti perfetti in molte ricette di bellezza golose.

Con il fai da te si possono preparare molti prodotti per la beauty care. Basta procurarsi tutto l’occorrente (e la ricetta giusta!). In questo articolo vogliamo parlarti delle proprietà benefiche della banana e di tre usi di bellezza strepitosi che forse non immagini.

Questo frutto contiene una buona concentrazione di vitamina C, riduce la comparsa di macchie scure e altri danni causati dall’esposizione solare. Ma non è tutto: aumenta anche le difese immunitarie contro i raggi ultravioletti.

La banana è anche ricca di antiossidanti e manganese, un mix eccezionale per sconfiggere i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento precoce della pelle.

Ma vediamo ora come si prepara una maschera viso alla banana, cremosa e vellutata. Partendo dalla ricetta classica e sostituendo di volta in volta alcuni ingredienti otterrai tre maschere, ognuna con una funzione specifica.

Maschera alla banana: 3 ricette top per coccolare la pelle

Stanca della tua pelle spenta e con grana irregolare? Brufoli e piccoli cicatrici ti fanno sentire a disagio? La soluzione a questi problemi è la maschera alla banana; è 100% bio, low cost e si prepara a casa in pochi step.

Anzi, ce ne sono addirittura 3 da provare, a seconda delle diverse esigenze. Ti spieghiamo come prepararle, passo dopo passo. Partiamo dalla prima!

LEGGI ANCHE –> Il frutto magico per una maschera viso fai da te più efficace di un peeling

Maschera classica – Per nutrire la pelle in profondità.

INGREDIENTI:

Yogurt bianco;

2 cucchiai di miele;

1 banana.

PROCEDIMENTO: Procurati una tazza e riempila per un quarto con dello yogurt bianco. Aggiungi poi i due cucchiai di miele e la banana, precedentemente schiacciata. Amalgama bene gli ingredienti, fino a ottenere un preparato cremoso e senza grumi. Lascia agire la maschera per 10-15 minuti. Infine, risciacqua e asciuga bene il viso. Risultato: la pelle è più idratata e il colorito migliora già dopo la prima applicazione.

Maschera alla banana contro brufoli e cicatrici – Con proprietà antinfiammatorie, aiuta a mantenere il pH naturale della pelle.

INGREDIENTI:

1/2 cucchiaio di bicarbonato;

1 cucchiaio di succo di limone;

1 banana.

PROCEDIMENTO: Per prima cosa, schiaccia la banana in una ciotola aiutandoti con una forchetta. Fatto questo, unisci il mezzo cucchiaio di bicarbonato di sodio e il succo di limone, preferibilmente fresco. Amalgama bene gli ingredienti, fino a ottenere un preparato morbido e cremoso. Et voilà, la tua maschera è pronta! Lasciala agire per 10-15 minuti. Infine, lava il viso con acqua tiepida. Risultato: il rossore di brufoli e delle cicatrici da acne è più attenuato già dopo la prima applicazione.

Maschera alla banana contro rughe e segni del tempo – Il limone, che è tra gli ingredienti richiesti per questa ricetta, agisce efficacemente eliminando tutte le cellule morte. Invece, la vitamina C contenuta nella banana, minimizza le macchie scure e le prime rughe d’espressione.

INGREDIENTI:

1 cucchiaio di yogurt bianco;

1/2 cucchiaio di succo di limone;

1 banana.

PROCEDIMENTO: Procurati una ciotola, mettici dentro la banana e schiacciala con una forchetta. Fatto questo, aggiungi lo yogurt e il mezzo cucchiaio di succo di limone fresco. Mescola gli ingredienti e continua a farlo fino a quando non ci saranno più grumi. A questo punto, puoi stendere la maschera sul viso, utilizzando una spatolina monouso. Lasciala in posa 25/30 minuti. Trascorso il tempo utile, rimuovila massaggiando delicatamente il viso. Infine risciacqua e usa una crema idratante.

Come vedi, la banana ha enormi benefici sulla pelle. Un buon motivo per inserirla nella tua skincare routine, sotto forma di maschera viso. Il consiglio in più: se vuoi un incarnato radioso, schiaccia una banana e aggiungici un cucchiaino di miele. Stendi il preparato sul viso e lascialo agire 20/30 minuti.



Puoi fare il trattamento 2-3 volte a settimana. Risultato: la pelle si vestirà di nuova luce e lo noterai subito!