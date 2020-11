Pelle acneica, come detergerla in modo corretto, quali sono i consigli per una corretta detersione, i prodotti ed i rimedi naturali migliori.

La pelle acneica è una tipologia di pelle che necessita di una skincare completa e specifica e anche di molta delicatezza. Al contrario di quanto generalmente si pensi, non ha bisogno di essere purificata con prodotti aggressivi ma di essere lenita e purificata in modo mirato e delicato.

Scopriamo come detergere la pelle acneica, quali sono i migliori prodotti per una detersione profonda, i migliori rimedi naturali per purificarla e le ricette fai da te. Ricordiamo che la pelle acneica necessita sempre di una valutazione da parte del medico dermatologo che provvederà ad approfondirne le cause e a prescrivere eventuali terapie.

Pelle acneica: come detergerla in modo corretto

La detersione della pelle acneica, come abbiamo già accennato passa attraverso la delicatezza. Al mattino e alla sera infatti, la skincare dovrà essere composta da una fase detergente, fondamentale per eliminare ogni traccia di sebo in eccesso, ma soprattutto la carica batterica e lo sporco naturalmente accumulati sull’epidermide.

Il detergente dovrà essere applicato sulla pelle inumidita con acqua tiepida e massaggiato con le mani pulite, insistendo nelle zone colpite dall’acne e sulle zone di fronte , naso e mento. Dopo aver massaggiato il viso, il prodotto detergente potrà essere risciacquato con acqua tiepida ed il viso tamponato con un telo usa e getta ove possibile.

Asciugare il viso colpito da acne con un telo di spugna da riutilizzare, magari la sera stessa, non è il miglior modo per tenere sotto controllo il problema dell’acne. I batteri infatti potrebbero proliferare nel tessuto bagnato e ritornare ad infestare il viso alla successiva tamponatura post detersione.

Pelle acneica: quali sono i migliori prodotti per la detersione profonda

I prodotti che possono essere utili nella detersione della pelle acneica sono detergenti o anche saponi solidi naturali, che prevedono una fase di applicazione ed un risciacquo ed emulsioni lavanti a base di sostanze ad azione disinfettante e leggermente esfoliante e che abbiano un valore di PH specifico e non comedogeno.

Il prodotto ideale quindi non dovrà contenere sostanze che vadano ad occludere i pori come gli oli minerali per esempio, non dovrà essere grasso, viso che la pelle grassa con tendenza acneica produce sebo in eccesso, dovrà contenere sostanze cheratolitiche e un PH leggermente acido e anche sostanze seboregolatrici.

Dovrà essere una emulsione semi liquida e lavante, che possa contenere nella sua formulazione acidi della frutta, acido salicilico o acido glicolico. Dovrà contenere dei tensioattivi delicati e delle sostanze lenitive in grado di sfiammare la pelle e restituirle il giusto equilibrio.

Pelle acneica: i migliori rimedi naturali per purificarla e lenirla

I migliori rimedi per detergere la pelle acneica sono lo zolfo, il tea tree oil, l’alloro, la bava di lumaca e anche la bardana. Il sapone allo zolfo è senza dubbio il più conosciuto anche se in passato tendeva a seccare molto l’epidermide, con le nuove formulazioni risulta essere più confortevole. Via libera a tutti i detergenti a base di tea tree oil, olio essenziale dalle moltissime proprietà antibatteriche e disinfettanti.

Altro detergente molto adatto alla pelle colpita dall’acne, il sapone di Aleppo, a base di olio di alloro, perfetto per detergere la pelle del viso, del corpo e anche i capelli.

I detergenti liquidi o il sapone a base di Bardana regalano pulizia profonda ed equilibrio alla pelle acneica come quelli a base di bava di lumaca che tendono a normalizzare anche l’incarnato.

Altri rimedi naturali perfetti per trattare e detergere la pelle grassa e colpita da acne sono l’argilla ed il carbone vegetale. In commercio esistono molti detergenti o saponi a base di queste sostanze.

Pelle acneica: detergenti purificanti fai da te per pelle acneica

Abbiamo selezionato per voi alcuni video tutorial utili per la preparazione di detergenti e saponette fai da te perfetti per detergere la pelle grassa con tendenza acneica.

Non vi resta che preparare il vostro detergente naturale oppure acquistarne uno specifico per pelle grassa ed acneica e purificare l’epidermide in modo perfetto sia al mattino che alla sera.