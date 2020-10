Pelle grassa acneica: come trattarla, consigli, prodotti, video

La pelle grassa e acneica è molto delicata. Scopriamo come trattarla, la beauty routine, gli errori da non fare, i rimedi naturali e le ricette di bellezza fai da te.

La pelle grassa acneica è una tipologia di epidermide che nella maggior parte dei casi interessa le persone più giovani ma che può accompagnare anche tutta la vita. Una pelle delicata, che necessita di essere trattata con cura, lenita e soprattutto dei prodotti giusti che possano tenerla sotto controllo.

Una valutazione da parte del medico dermatologo sarà fondamentale per capirne le cause e le eventuali cure. Scopriamo cosa è l’acne, come affrontarla, la beauty routine per la pelle acneica, gli errori da non fare, i rimedi naturali e le ricette fai da te.

Pelle grassa: cosa è l’acne

L’acne è una patologia a carico del follicolo pilo-sebaceo che causa la comparsa di lesioni infiammatorie, pustole, noduli e addirittura cisti. Le lesioni da acne compaiono nella maggior parte dei casi nelle zone più ricche di ghiandole sebacee.

L’acne può rappresentare una malattia cronica in particolar modo legata all’adolescenza e che colpisce nella maggior parte dei casi le ragazze e tende a risolversi intorno alla maggior età.

Pelle grassa acneica: come affrontarla con il dermatologo

L’acne necessita sempre di una valutazione da parte del medico dermatologo, che provvederà a valutare le lesioni ma soprattutto a capire le cause profonde che si nascondono dietro questa patologia. Le cause possono essere diverse ma principalmente sono legate alla sfera ormonale che in fase adolescenziale vive un completo cambiamento. L’acne però può avere cause diverse come problemi alla tiroide o essere causata da un ovaio micropolicistico, insomma la valutazione medica è davvero fondamentale per affrontate questa problematica, non soltanto a livello estetico.

Pelle grassa acneica: la beauty routine

La pelle colpita dall’acne necessita di delicatezza ma soprattutto di norme igieniche fondamentali. L’acne provoca lesioni che si manifestano con pustole contenenti liquido purulento, per questo potrebbe spargersi in altre parti del viso se mal gestita.

La detersione andrà fatta con un prodotto specifico, ricco di sostanze disinfettanti, la pelle andrà risciacquata con cura e tamponata ove possibile con della carta che andrà gettata successivamente. Dopo la detersione, si potrà passare un tonico specifico a base di sostanze lenitive e la crema trattamento dovrà essere idratante ma in una emulsione dalla texture leggera, fresca e facilmente assorbibile.

Un trattamento, naturale o medicinale andrà poi applicato sulle lesioni per sfiammarle e disinfettarle alla perfezione. Tutti i prodotti utilizzati sulla pelle acneica necessiteranno del ‘via libera’ del medico dermatologo.

Pelle grassa acneica: cosa non fare assolutamente

Quando si ha una pelle acneica, si dovrebbero rispettare delle piccole regole nella quotidianità e nella beauty routine. Ecco gli errori da non fare assolutamente.

toccarsi il viso con le mani sporche

usare lo stesso telo di spugna per asciugare il viso

mettere dentifricio o altre sostanze ‘fai da te’ sulle lesioni

utilizzare spugnette e pennelli per il makeup sporchi

prestare o farsi prestare strumenti per il makeup

utilizzare prodotti di bellezza contenenti alcool

effettuare una spremitura delle pustole acneiche

Pelle grassa acneica: i rimedi naturali per trattarla

La pelle grassa acneica riceve molto beneficio dalla natura ed in particolare da alcuni rimedi naturali, prima fra tutti la camomilla. Tamponare la pelle con un infuso di camomilla è un metodo dolce per lenire le infiammazioni.

Gli oli essenziali sono molto indicati e preziosi per curare e disinfettare le lesioni, primo fra tutti il tea tree oli ma anche l’olio essenziale di semi di pompelmo, di timo e di rosmarino. Ma il posto di eccellenza tra i rimedi naturali per la pelle acneica lo occupa l’aloe vera, in particolare il gel contenuto nelle sue foglie. Questa sostanza è davvero un toccasana per la pelle acneica ed in grado non solo di lenire la pelle colpita dalle lesioni ma di curarla in profondità.

Pelle grassa acneica: le ricette di bellezza fai da te, i video tutorial

Abbiamo selezionato per voi alcuni video tutorial di ricette di bellezza e rimedi per la pelle grassa acneica.

Ricordando che l’acne va sempre valutata da un medico dermatologo, provare qualche rimedio naturale per pulire e lenire la pelle potrà essere un modo dolce per prendersi cura dell’epidermide.