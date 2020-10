Enrico Brignano devastato. “non avevi detto a nessuno della tua malattia”

Enrico Brignano ha sorpreso tutti con un post accorato sul suo account Instagram dedicato ad una persona molto speciale. Le lacrime prendono il posto delle risate nella vita dell’attore tanto amato.

I social non sempre sono veicolo di risate, aneddoti divertenti e siparietti comici per Enrico Brignano, attore amatissimo e seguitissimo su Instagram. Proprio ai social Enrico ha voluto affidare un messaggio per una persona speciale che ha fatto parte della sua vita per anni e che resterà per sempre nel suo cuore.

Ricorda i tempi passati in teatro con i maestro Gigi Proietti e nel suo post, Enrico Brignano saluta per sempre ‘Loretta’ una donna davvero speciale.

Enrico Brignano: l’ addio ad unna donna molto speciale della sua vita

Enrico Brignano ha deciso di affidare ad Instagram il suo dolore per la perdita di una donna molto speciale, Loretta, la sarta che per anni ha accompagnato da prima Gigi Proietti nella lunga carriera teatrale e poi anche Brignano nei suoi spettacoli.

Loretta se ne è andata a causa di una ‘malattia’ ma a voluto mantenere la discrezione fino alla fine, ecco le parole di Enrico Brignano, per l’addio a Loretta, donna, sarta davvero unica:

“Quando ti ho visto la prima volta, eri già l’angelo del Maestro. Una sarta personale è la custode dei segreti, una madre, una sorella, una consolatrice, è quella che incoraggia, è l’ultimo sguardo che si incontra prima di entrare in scena e il primo che ti accoglie quando esci dal palco. È il rifugio, la protezione. Una presenza discreta e costante a cui a volte ti dimentichi di dire quanto conta, quanto gli sei grato. Loretta è stata tutto questo per Gigi Proietti, per tanti anni; lo è stata anche per me, successivamente. Lo ha fatto senza clamore, in silenzio. E allo stesso modo ha deciso di andarsene, senza dire a nessuno della sua malattia. Una sorpresa amara, dolorosa.

Addio Loretta. Quando guarderò in quinta, ti cercherò ancora tra le pieghe del sipario. Fammici ritrovare il tuo sorriso benevolo; in cambio, ti manderò un bacio, ovunque tu sia. Riposa in pace “

Parole che arrivano dritte dal cuore di un attore che ha dimostrato più di una volta molta sensibilità nei confronti del suo pubblico e dei colleghi dello spettacolo.