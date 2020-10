View this post on Instagram

🧀CORDON BLEU🧀 Non so voi, ma quando ero piccola ogni volta che mangiavo un cordon bleu era una festa 🥳 quel ripieno di formaggio filante, unito al gusto del prosciutto cotto e il pollo, con quella panatura croccante.. insomma LO AMAVO! Per questo l’ho ricreato in una versione non fritta, con meno grassi, ma altrettanto gustosa. Vi assicuro che vi farà impazzire🤪 . . 📝INGREDIENTI PER UNA COTOLETTA GRANDE: -160g di macinato di pollo -una sottiletta light @kraftitalia -una fetta di prosciutto cotto (ma io ho sostituito con del tacchino) -sale qb -spezie a piacere -20g circa di albume -20g circa di pangrattato (su @allsupplementsitalia trovate quello di @feelingok_ a basso contenuto di carbo scontato del 10% con il cod.RICETTEGHISA) . . 👩🏽‍🍳PROCEDIMENTO: -In una ciotola unite il macinato di pollo con del sale e spezie a piacere (io origano e pepe) e mescolare, quindi formate due palline e schiacciatele bene per formare due hamburger aiutandovi con un coppapasta. -Sovrapponete la sottiletta alla fetta di prosciutto, quindi con un coppapasta (o un coltello) formate un cerchio. -Sovrapponete la sottiletta e il prosciutto a uno dei due hamburger, quindi mettete sopra l’altro e fate pressione in particolare sulle estremità in modo da “chiudere” il vostro cordon bleu. -Mettere l’albume un piatto fondo e il pangrattato in un atro piatto piano, quindi passare il vostro cordon bleu prima nell’albume e poi nel pangrattato. -Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti o in friggitrice ad aria a 180 gradi per circa 15 minuti. -Ora non vi resta che tagliarlo e.. TAGGARMI NEL VOSTRO CORDON BLEU FILANTE😍 . . 🧀Macros: 20c-39p-4.5f// 287 cal . . #healthylunch #chicken #cordonbleu #protein #lunch #healthyfood #foodlover #dinner #healthydinner #foodporn #ilmegliodelfit #light #homemade #ricettefitchesembranofat #foodaddiction #foodpassion #lowfat #cibo #cucina #ricette #foodie #gnam #cucinasana #cucinare #lowfat #colazionesana #repostfood #passionefoood1 #ricettedapalestrati #healthyadvisor