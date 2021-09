Giulia Belmonte e il compagno Stash dei The Kolors stanno vivendo le loro prime esperienze da genitori. Sapete qual è stata l’emozione più grande per Giulia?

Giulia Belmonte – giornalista e showgirl – è la bellissima compagna di Stash, il carismatico frontman dei The Kolors.

Da appena nove mesi i due sono diventati genitori della piccola Grace, che ha decisamente rivoluzionato le loro vite.

Stash e Giulia sono davvero innamoratissimi e l’arrivo della figlia ha rafforzato ancor di più il loro legame. Solo un mese fa avevano postato le loro foto gioiose mentre erano in vacanza in costiera Amalfitana e i due apparivano più felici che mai.

Ma qual è stata l’emozione più grande per la giovane mamma Giulia?

L’amore di Giulia verso sua figlia è, naturalmente, sconfinato, ma ciò che le ha fatto davvero sciogliere il cuore sono state le prime parole pronunciate dalla piccola.

In un emozionante video su Instagram, Giulia ha ripreso il tenero momento in cui la piccola dice le sue prime parole, “papà” e “mamma”.

“La sua prima parola è stata ‘Papà’ e subito dopo è arrivata anche la ‘Mamma'”, scrive commossa la giornalista sul suo profilo Instagram, “l’emozione che si prova in momenti come questi non si può spiegare a parole! Il suono della sua piccola vice e quella parola, che detta da lei acquisisce una forza immensa e mi riempie il cuore…ho pianto di gioia“.

Anche Stash non riesce a credere alla fortuna di essere diventato padre. In occasione della festa del papà aveva scritto su Instagram: “Sono grato alla vita per quello che mi sta facendo provare, capire e sentire. Saper riconoscere uno stato d’animo in maniera lucida non è sempre facile”, ha ammesso, “e se c’è una cosa che posso affermare con estrema certezza è che io sono felice!”

Un momento davvero positivo per la coppia, a cui non possiamo che augurare il meglio.

