Pochi contorni hanno successo come le patate al forno, ma possiamo trasformarle ogni volta in qualcosa di più come le patate con il bacon al forno



Se pensate che le patate al forno vadano bene un po’ con tutto, avete ragione. Arrosti, bolliti, grigliate di carne e di pesce, tutti va bene per essere accompagnato con un contorno genuino e semplice. Ma possiamo trasformarlo in un piatto ancora più goloso e le patate con il bacon al forno, super gustose, sono tutto quello che ci serve.

Scegliete patate novelle, che al supermercato potete trovare anche già pelate, e poi alternate gli affettato. Una volta il bacon, un’altra la pancetta tesa, oppure lo speck, tutto va bene per fare da involucro a questa ricetta molto sfiziosa. Piaceranno ai grandi, ma molto anche ai bambini.

Ingredienti:

700 g patate novelle pelate

150 g bacon

150 g provola affumicata

60 g parmigiano grattugiato

sale q.b.

pepe q.b.

Patate con il bacon al forno, possiamo anche conservarle

Avete avanzato le patate con il bacon al forno? Nessun problema. Potete conservarle in frigorifero per un massimo di due giorni in un contenitore ermetico.

Preparazione:

Prendete le patate, sbucciatele e passatele sotto l’acqua corrente. Mettetele a lessare in una pentola con acqua bollente per 15 minuti, date le dimensioni ridotte delle patate basteranno. Scolatele con un mestolo forato e lasciatele intiepidire in una ciotola.

Quando sono tiepide, avvolgete ogni patata novella con un pezzo di fetta di bacon e appena sono pronte adagiatela in una pirofila da forno senza urgerla sulla base. Infornate la 200° in forno preriscaldato, lasciandole dentro per circa 15 minuti nel ripiano medio.

Mentre aspettate, tagliate la provola a dadini, oppure usate una grattugia con i fori grossi. Passarti ki 15 minuti aprite il portello del forno e distribuite nella teglia anche la provola, spolverizzando la superficie con il parmigiano grattugiato.

Rimettete in forno, ma questa volta direttamente sotto il grill, ancora per 10 minuti. Appena vedete che in superficie compare una bella crosticina, sfornate le patate e prima di servirle macinate del pepe fresco. Poi servite le patate con il bacon al forno ancora calde.