Tagliare le sopracciglia è un’operazione che può rivelarsi alquanto complessa ma gli errori più comuni possono essere evitati semplicemente prestando un po’ di attenzione.

Gli attrezzi indispensabili per tagliare le sopracciglia sono un paio di forbicine ben affilate e un pettine a denti strettissimi, meglio ancora se specifico per le sopracciglia.

Una volta armate con gli strumenti giusti è necessario stabilire la forma giusta da dare alle sopracciglia.

Bisogna infatti specificare che le forbici non sono lo strumento giusto per sagomare, servono semplicemente a “rifinire” una forma già stabilita. Se il problema principale è costituito invece da peli che crescono in maniera scomposta, fuori dal profilo principale del sopracciglio, è strettamente necessario estirparli con la pinzetta e non tagliarli, perché altrimenti ricresceranno più velocemente e più spessi di prima.

I 3 errori da non commettere per tagliare le sopracciglia

Tagliare le sopracciglia significa quindi avere una forma precisa “alla radice” che però è diventata un po’ “cespugliosa” a causa della crescita selvaggia dei singoli peli.

Dopo aver fatto un lavoro molto preciso con la pinzetta sarebbe davvero un peccato rovinare tutto con un utilizzo improprio delle forbici o di altri strumenti!

Usare forbicine ricurve

Molte persone decidono di utilizzare forbicine da unghie per tagliare le sopracciglia: si tratta dello strumento sbagliato. La curvatura della punta delle forbici non ci permetterà infatti di avere un controllo totale sulla forma che stiamo ottenendo.

Molto meglio allora utilizzare forbici molto affilate ma dalla punta dritta, in grado di assecondare perfettamente i movimenti delle mani e riprodurre fedelmente l’idea che abbiamo in mente.

Non pettinare le ciglia prima del taglio

Esattamente come il parrucchiere pettina accuratamente i capelli prima di procedere al taglio è strettamente necessario pettinare le ciglia verso l’alto prima di utilizzare le forbici: in questo modo sarà molto semplice identificare le ciglia troppo lunghe, che superano il profilo ideale del sopracciglio.

Meglio ancora sarebbe utilizzare una piccolissima quantità di gel per capelli sulle sopracciglia, in maniera da renderle leggermente rigide, in grado di resistere maggiormente al tocco delle forbici e quindi più facili da tagliare.

Naturalmente dopo aver applicato il gel si dovrà aspettare qualche istante che secchi e, subito dopo aver terminato bisognerà lavarlo via delicatamente con acqua e sapone.

Tagliare le sopracciglia troppo spesso

Uno degli errori più frequenti che si commettono quando si decide di intervenire sulle sopracciglia è tagliarle troppo spesso. Il motivo è che in questo modo i peli si ispessiscono molto e cominciano a prendere pieghe strane, tanto strane da essere difficilmente gestibili.

Inoltre, è più facile che si creino piccoli e grandi “buchi” all’interno del sopracciglio per una “sforbiciata” riuscita male.

Se il motivo per cui tagliamo spesso le sopracciglia è che ci sono uno o due peli ribelli, è meglio tirarli via con la pinzetta anziché tagliarli: in questo modo impiegheranno molto più tempo a crescere fino a rendere le sopracciglia cespugliose e, nel frattempo, gli altri peli potranno crescere in pace secondo il loro ciclo naturale!

Tagliare le sopracciglia in un sol colpo: il trimmer

Uno degli strumenti più recenti e comodi per la gestione delle sopracciglia troppo lunghe è il trimmer per sopracciglia. Si tratta semplicemente di un rasoio elettrico monolama molto simile a uno spazzolino elettrico che va semplicemente passato sulle sopracciglia nel verso contrario al pelo.

In genere ogni apparecchio è dotato di più testine per regolare le sopracciglia a lunghezze differenti.

Questo strumento è la soluzione definitiva per chi ha sopracciglia davvero molto lunghe e che crescono velocemente. Una volta definita la forma con le pinzette, infatti, sarà semplicissimo tenere a bada la lunghezza dei peli in pochissimi secondi e soprattutto senza la paura di sbagliare o farsi male con le forbicine!