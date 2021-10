Slip dress: 5 stili diversi con un unico abito! Chic, sporty o casual?

Slip dress: 5 stili diversi con un unico abito! Ecco come creare differenti stili e outfit partendo da un unico e semplice, nonché di tendenza, vestito. Vuoi sapere come creare 5 stili differenti di outfit partendo dallo slip dress? Leggiamolo insieme!

Una delle prerogative della moda degli ultimi anni è quella di rendere l’intero settore più ecosostenibile. Esiste un leggero ritorno alla moda più di qualità e meno di quantità, dove si predilige appunto l’acquisto di un capo “più buono” e quindi con un prezzo più alto, invece di acquistare montagne di capi e immagazzinare vestiti su vestiti nell’armadio. Molti brand sponsorizzano una moda diversa, al fine di evitare gli sprechi, dove alla base troviamo il riciclo degli indumenti. Dal riutilizzo del capo in un altro stile allo smaltimento nei negozi autorizzati, che ti premiano con un buono spesa. Noi tutti i giorni possiamo creare outfit diversi tra loro, partendo però da un unico capo d’abbigliamento. In questo modo ci vedremo sempre diverse senza dover acquistare ogni giorno capi d’abbigliamento. Come? Con lo slip dress: 5 stili diversi partendo dallo stesso abito! Leggiamo come in questa guida di stile targata CheDonna!

Senza creatività non esiste moda, e senza la moda non riusciremmo a mostrare la nostra personalità a chi ci circonda. Perché è innegabile: in molte occasioni il primo impatto è quello che conta.

Però ci rendiamo conto che ultimamente abbiamo utilizzato poca creatività, perché ci siamo abituati ad indossare total outfit precedentemente visualizzati sui social media, indossati dalle nostre influencer preferite.

Basta! È arrivato il momento di tornare a splendere e di divertirci con la moda creando outfit su outfit che ci rispecchino a pieno! In più, esiste il modo di essere di tendenza, evitando gli sprechi!

Come? Con lo slip dress!

Usa la moda e la creatività con lo slip dress: 5 stili diversi tutti a partire da un unico e semplice abito!

Unico abito, 5 stili diversi: si può fare?

Iniziamo subito entrando nel vivo di questa guida di stile. Ecco come creare 5 stili diversi partendo da un unico e semplice abito: lo slip dress.

Ma cos’è lo slip dress? Questo è un particolare abito generalmente composto da un tessuto in seta, con bretella fina, scollatura a V, lungo fino al ginocchio. Ricorda vagamente la sottoveste da notte ed è uno degli abiti più trendy del momento, se non il più versatile.

Una volta che avete acquistato o riciclato il vostro slip dress siamo pronti per creare i nostri 5 stili differenti:

elegante ma semplice: per una passeggiata serale, lo slip dress è sempre un ottima soluzione. Una ballerina flat e una cintura in vita con una cardigan di lana e sarete alla moda ma eleganti in un secondo.

sporty: per un look più sportivo ma casual, indossate una t-shirt bianca sotto il vostro slip dress. Chiudete il tutto con una sneakers bianca e una pochette da portare a tracolla.

invernale e trendy: lo slip dress non è proprio il capo da indossare in inverno, perché è leggerissimo. Ma indossato in questo modo sarà il vostro migliore amico anche in inverno. Prendete il vostro slip dress, poggiate sopra un maglione oversize a collo alto, magari colorato nei toni moda, come il lilla o il verde, e chiudete tutto con uno stivale con tacco e gambale alto. Sarete perfette per un aperitivo in centro con le amiche.

formale: per il lavoro in ufficio potete indossare il vostro slip dress con una camicia sotto. Fate uscire il colletto della camicia, poggiate lo slip dress sopra e utilizzate una cintura sul punto vita. Chiudete il tutto con un mocassino e sarete di tendenza anche a lavoro.

street style: uno degli abbinamenti più trendy del momento è quello composto da una giacca blazer a fantasia e lo slip dress tono su tono. Chiudete il tutto poi con il vostro stivale in gomma con suola carrarmato e il premio per il miglior outfit sarà sicuramente il vostro!

Termina qui la guida di stile di CheDonna incentrata sullo slip dress e su 5 diversi stili da creare con questo abito di tendenza!

Alla prossima guida di stile! Ne vedremo delle belle!