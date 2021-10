Julia Roberts, dalle soap opera ai guadagni clamorosi: 5 curiosità che devi assolutamente sapere

By

Julia Roberts è la tua attrice preferita? Allora mettiti alla prova: vediamo se conosci davvero tutto di lei con queste 5 inedite curiosità.

Julia Roberts è senza dubbio uno una delle attrici più amate e famose del mondo intero e questa non è di certo un’esagerazione. In tutto il mondo, infatti, ha numerosi fans che la seguono e che si sono innamorati di lei grazie ai personaggi a cui ha dato vita durante il corso di questi anni. Uno tra tutti quello che l’ha resa iconica nel cinema, uno dei suoi primi ruoli. Ovviamente ci riferiamo a Vivian Ward in Pretty Woman.

Tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo rivisti in quel personaggio o abbiamo pensato di vivere le sue stesse avventure al fianco di Richard Gere. Inutile negarlo, così come molti hanno iniziato a seguire la brava attrice americana proprio grazie a questa pellicola, ma sei davvero sicura di conoscere tutto sul suo conto? Noi pensiamo di noi e per questo motivo abbiamo selezionato ben 5 cose che non conosci su Julia Roberts così da poterti mettere alla prova.

5 cose che probabilmente non conosci su Julia Roberts

Julia Roberts, nonostante sia un’attrice che lavora principalmente sul grande schermo di tutto il mondo, è una grande amante delle soap opera. La sua preferita in assoluto è Il tempo della nostra vita. Basti pensare, infatti, che nel 2002 prese parte ai Peolpe Choice Awards, chiedendo agli organizzatori di potersi sedere accanto al cast che ammirava ancora prima di scoprire il successo.

Non è di certo un mistero che la Roberts, visto il suo enorme successo, sia una delle attrici più pagate nel mondo intero. Basti pensare che per un solo film è riuscita a guadagnare ben 20 milioni di dollari. Cifra che solitamente viene utilizzata per sostenere l’intero budget di un film!

Julia, durante il corso della sua carriera, ha preso parte a numerose pellicole, ma al tempo stesso ha rifiutato numerosi ruoli che probabilmente non sentiva del tutto suoi. Sapevi, infatti, che le fu proposto il ruolo di Poison Ivy? L’attrice però ha gentilmente declinato l’offerta e il ruolo è stato poi ottenuto dalla sua collega Uma Thurman.

La Roberts, oltre alle soap opera e alla recitazione, ama tantissimo la musica. E’ una vera e propria appassionata. Tant’è che prima di diventare famosa ha perfino fatto parte di un band. Insomma, se sognate delle canzoni cantante da lei questa speranza potrebbe non essere molto vana, ma tieniti forte perché l’ultima curiosità su di lei è davvero incredibile.

In Bulgaria, nel 2004, degli archeologi hanno ritrovato uno scheletro di una donna appartenente a circa 9 mila anni fa. La caratteristica del suo scheletro era che nonostante i numerosi anni passati, aveva una dentatura perfetta e, se fosse stata ancora in vita, sarebbe stata uguale a quella dell’attrice. Per questo motivo gli scienziati l’hanno ribattezza Julia Roberts.