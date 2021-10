Per la pressione alta: ecco i cibi da assumere e quelli da evitare

La pressione alta è fonte di rischio per varie patologie: ecco i cibi da assumere e quelli da evitare per tenerla a bada.

La pressione arteriosa è quella esercitata dal cuore per pompare il sangue nelle vene e si distingue in sistolica, ovvero la massima, quando il cuore si contrae e la diastolica, cioè la minima, quella tra le due contrazioni, quando il cuore si riempie di sangue.

I valori ottimali per una pressione nella norma sono 120 la massima e 80 la minima. Ma secondo le indagini dell’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare/Health Examination Survey (Oec/Hes), in Italia il 56% degli uomini e il 43% delle donne di età compresa tra 35-79 anni soffrono di ipertensione.

Dal momento che valori della pressione troppo alti comportano rischi per la salute, scopriamo quali sono i cibi da assumere e quelli da evitare per combattere la pressione alta.

Ecco i cibi da assumere e quelli da evitare per contrastare la pressione alta

Avere la pressione alta non è indice di benessere, anzi, rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di varie patologie cardiovascolari, tra cui ictus, infarto del miocardio, angina pectoris e via dicendo.

Più la pressione raggiunge livelli elevati e più si può presentare il rischio di ammalarsi di una di queste patologie. Ecco perché è bene prevenire visto che nel 90%-95% dei casi di pressione alta il motivo è da ricondurre ad un’alimentazione non corretta, sovrappeso e obesità, ma anche alla scarsa attività fisica.

Solo il restante 5%-10% si può ricondurre ad un problema del sistema endocrino o dei reni o all’assunzione di determinati farmaci. Ecco perché allora è bene correre ai ripari migliorando lo stile di vita e ciò significa tenere a bada il peso corporeo, praticare sport e attività fisica in modo regolare, non fumare, non essere vittime dello stress e alimentarsi in maniera corretta. Scopriamo allora quali sono i cibi sì e quelli no per contrastare l’ipertensione.

Partiamo dai cibi alleati, ovvero quelli che aiutano a contrastare la pressione alta. Un consumo regolare di frutta e verdura è sicuramente indicato nei casi di ipertensione. Ma anche di cereali integrali, legumi e alimenti ricchi di omega 3 come salmone, pesce azzurro, germe di grano e di avena, olio di semi di lino e noci.

Non solo, anche i semi di zucca sono utili perché ricchi di sali minerali come potassio, magnesio e arginina che agisce da vasodilatatore. Il sedano è utile poi perché ricco di ftalidi che controllano gli ormoni che regolano la pressione. Tra i legumi troviamo le lenticchie e i fagioli, inoltre, ottimi anche i frutti di bosco, i cavoli, gli spinaci e le bietole.

Non dimentichiamo infine di condire le nostre pietanze con le spezie tra cui cannella, curcuma, cumino, coriandolo, zafferano e così via.

Inoltre, l’aglio è un farmaco naturale capace di abbassare la pressione sanguigna, purificando il sangue e tonificando l’apparato cardiocircolatorio.

Dall’altra parte chi soffre di pressione alta dovrà assolutamente limitare il consumo di sale, a tal proposito è bene evitare cibi in scatola e preconfezionati che ne sono ricchi ma dare spazio a prodotti freschi. Evitare poi i grassi saturi contenuti negli alimenti di origine animale come carni rosse, salumi e formaggi.

Il consumo di caffè anche può portare ad un innalzamento della pressione così come il fumo che è altamente sconsigliato. Per quanto concerne gli alcolici devono essere limitati a non più di un bicchiere al giorno per le donne e massimo due per gli uomini.

In ogni caso se si soffre di ipertensione è sempre bene sottoporsi a controlli medici così da tenere a bada la pressione.