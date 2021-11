Tina Cipollari e Gemma Galgani litigano davvero? Ecco cosa accade davvero dietro le quinte di Uomini e Donne.

Tina Cipollari e Gemma Galgani sono le protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Non c’è puntata in cui tra la bionda opinionista e la dama di Torino del trono over non ci sia una discussione. Nelle ultime stagioni, tra le due i litigi sono diventati sempre più forti. Gemma continua a credere nell’amore sperando di poter trovare il suo principe azzutto mentre Tina continua a non tollerare il suo atteggiamento nei confronti degli uomini.

I litigi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani che animano tutte le puntate di Uomini e Donne sono veri? Cosa accade dietro le quinte del dating show di canale 5? A svelare la verità è Raffaella Mennoia.

La verità di Raffaella Mennoia sui litigi di Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne

Ai microfoni del settimanale Nuovo, Raffaella Mennoia, l‘autrice storica di Uomini e Donne, ha raccontato un retroscena inedito su Gemma Galgani e Tina Cipollari. “Quello che si vede in onda è tutto vero e noi facciamo addirittura in modo che non si incrocino né prima né dopo la registrazione del programma”, ha raccontato il braccio destro di Maria De Filippi.

Quello che accade tra Tina e Gemma, dunque, è tutto vero. Ma qual è il motivo del rapporto conflittuale tra la bionda opinionista e la dama storica del trono over? A svelare qualcosa è stata una persona che, per ora, avrebbe preferito restare anonima, ma che al settimanale Nuovo ha dichiarato quanto segue come riporta Gossip e Tv:

“Mentre la Galgani sta cercando con successo di fermare il tempo, ringiovanendo sempre di più, Tina non riesce a starle al passo. Due anni fa la Cipollari aveva dichiarato l’obiettivo di perdere venti chili ma, dopo essere stata seguita da un nutrizionista e aver ottenuto buoni risultati, è di nuovo alle prese con la bilancia perché non appare in perfetta forma fisica”.