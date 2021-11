Chiodo di pelle: 3 modi facili e diversi per indossarlo ed essere trendy!

Chiodo di pelle: il capo più versatile in assoluto del momento. Stanca di indossarlo sempre allo stesso modo? Ecco allora la guida di stile che fa per te! 3 modi facili e diversi per indossarlo ed essere trendy!

È entrato a far parte delle nostre vite grazie agli appassionati di Harley Davidson, perché fungeva da protezione per i motociclisti. Poi personaggi di Hollywood come Marlon Brando e James Dean, prima, e poi John Travolta, hanno segnato le epoche con i loro outfit che comprendevano necessariamente il chiodo di pelle. Elvis Presley, Bruce Springsteen, Fonzie, e ancora, ricordate la trasformazione di Olivia Newton John in Grease? Quando indossa un chiodo di pelle nero sopra un tuta super aderente?

Tutto ciò per ricordare quanto questo capo sia stato utilizzato nel passato e come continui ad essere uno dei MUST-HAVE di tutti noi! Il chiodo di pelle( o meglio eco pelle) è il capo più versatile e evergreen che abbiamo nell’armadio, e proprio per questo motivo tendiamo a indossarlo quasi sempre. Stanchi dei soliti outfit? Ecco a voi la guida di stile di CheDonna che vi spiegherà tutto a riguardo!

Il Chiodo di pelle, uno dei capi più amati e indossati di tutti i tempi. Ma vi siete mai chieste com’è nato?

È una storia che ha più di 100 anni, e trova le sue origini nel 1913, quando i fratelli Irving e Jack Scott iniziano a fabbricare a New York dei capi in pelle. Quando un motociclista commissiona loro una giacca, i due fratelli hanno la brillante idea di utilizzare una chiusura zip, per proteggere il cliente dagli agenti atmosferici una volta in moto. Da qui questo modello di giacca di pelle ha fatto il giro del mondo e si è adattata a tutti gli stili e a tutte le epoche, diventando uno dei capi più versatili della moda in assoluto.

E proprio per questo motivo tendiamo ad indossarlo ogni volta che possiamo, perché il chiodo di pelle sta bene veramente su tutto.

Siete stanche dei soliti outfit con il chiodo di pelle? Ecco a voi 3 modi facili e veloci per indossare il chiodo di pelle ed essere trendy!

Biker, hipster o sporty chic? Definisci il tuo stile con il chiodo di pelle!

Come indossare il chiodo di pelle?

minidress: uno dei modi più attuali, anche in inverno, di indossare il chiodo di pelle è quello di abbinare la nostra giacca, magari nel modello più oversize possibile, ad un minidress effetto canottiera. Chiudiamo il tutto con uno stivale camperos e sarete pronte per l’aperitivo con le amiche o la serata in disco quando volete stare comode!

uno dei modi più attuali, anche in inverno, di indossare il chiodo di pelle è quello di abbinare la nostra giacca, magari nel modello più oversize possibile, ad un minidress effetto canottiera. Chiudiamo il tutto con uno stivale camperos e sarete pronte per l’aperitivo con le amiche o la serata in disco quando volete stare comode! collo alto e jeans: perché il classico non passa mai di moda, ed è sempre una certezza. Non sapete come vestirvi oggi? Nessun problema: maglioncino a collo alto nero, jeans straight a vita alta, stivaletto con tacco largo, e chiodo di pelle corto!

perché il classico non passa mai di moda, ed è sempre una certezza. Non sapete come vestirvi oggi? Nessun problema: maglioncino a collo alto nero, jeans straight a vita alta, stivaletto con tacco largo, e chiodo di pelle corto! abito lurex: e se volessimo indossarlo in un outfit più elegante? Ecco come fa Chiara Ferragni. Indossa il chiodo di pelle nel modello oversize sopra ad un abitino manica lunga tessuto lurex. Calza nera, stivaletto con tacco, e sarete perfette anche per una cena romantica!

Termina qui la guida di stile di CheDonna incentrata sul capo più universale e versatile di tutti: il chiodo di pelle.

Se ti è piaciuta questa guida di stile, amerai la prossima! Tante novità in fatto di moda ti aspettano!