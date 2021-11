Oro e paillettes: i due elementi indispensabili per un outfit natalizio perfetto!

Oro e paillettes: i due elementi indispensabili per gli outfit natalizi degni di una guru della moda. Non hai mai indossato nessuna delle due cose? Scopriamo insieme come abbinare l’oro e le paillettes al meglio, in questa guida di stile targata CheDonna!

Il Natale è un periodo magico. I piatti natalizi sono tra i più buoni in assoluto, si passa del tempo di qualità tra famiglia e amici, e le strade si colmano di luci e colori sgargianti. Questi sono tutti elementi che, ammettiamolo, anche se non siamo amanti del Natale, dovrebbero esserci durante tutto l’anno. Il Natale è anche un momento per fare cose che non siamo soliti fare durante gli altri periodi, perché la routine quotidiana non ci lascia il tempo neanche per respirare.

In più, il Natale è il momento perfetto per sperimentare: creare addobbi natalizi fai da te e inventare nuovi outfit! Ebbene si, perché a Natale tutto è concesso, o quasi. Un consiglio? A Natale per essere delle vere guru di moda non potete non creare outfit a base di paillettes e oro! Non sapete come fare? Ve lo spieghiamo noi in questa guida di stile a tema natalizio!

Nella moda ci sono delle regole ben precise. Anche se il mood generale da seguire è SEMPRE quello di essere creativi e autentici, bisogna però far fede alle tendenze, alle forme, e alle linee guida dei brand di lusso, coloro che decidono il corso della moda anno dopo anno.

Esistono capi casual, adatti a tutte le occasioni, ci sono capi adatti alla sera, o più eleganti per le cerimonie e i gala. In più esistono i capi, o meglio, i tessuti, per i periodi di festa.

A Natale possiamo osare con dei colori e tessuti che difficilmente utilizziamo durante l’anno. Il rosso, ad esempio, è uno dei colori difficilmente utilizzati durante il corso dell’anno, ma anche chi non ama particolarmente questo colore fa uno strappo alla regola a Natale, e crea degli outfit con almeno un capo rosso.

Un altro esempio? L’oro e le paillettes. Questi sono tra i colori e i materiali più temuti da tutti noi, perché indossati nella maniera sbagliata rovinerebbero anche l’outfit della modella di Victoria’s Secret più pagata al mondo.

Natale è infatti il periodo migliore per sperimentare nuovi outfit utilizzando questi colori e tessuti, perché il luccichio fa festa!

Allora vediamo insieme come abbinare al meglio l’oro e le paillettes a Natale!

Oro e paillettes: gli elementi indispensabili per un Natale trendy. Total outfit, gonna o accessorio?

Come volete, ma nei vostri outfit a Natale devono esserci necessariamente!

Come abbinare l’oro e le paillettes? Ecco 3 facili modi per inserire nei vostri outfit natalizi questi elementi trendy:

gonna : una gonna è sempre un ottima scelta quando vogliamo osare con dei tessuti o materiali particolari. Perché la gonna è facilmente adattabile a molti stili diversi. Per una cena a casa tra amici? Maglione a collo alto con manica alla raglan, bianco o nero, gonna a vita alta larga e lunga fino alle ginocchia oro e/o paillettes, e uno stivale cuissardes in pelle nero. Una cena romantica? Giacca blazer nera, sotto giacca in pizzo, body o bralette, la vostra amata gonna e una décolleté nera.

total look : per una serata importante sfoggiamo l'artiglieria pesante. Il total look oro e paillettes va bene, ma con rigore. Se indossate colori e tessuti così sgargianti NON SERVE che i vostri capi siano anche aderenti. Dobbiamo essere delle stelle luminose, non degli asteroidi impazziti. Quindi? Abito manica lunga, dritto e non aderente, lungo fino a sotto il ginocchio, da abbinare ad una scarpa con tacco nera e una cinta in vita per delineare le forme!

accessorio: siete amanti delle cose semplici? Abbiamo la soluzione per voi. Un outfit black and white, classico e senza tempo, abbinato ad uno stivaletto oro, oppure una borsa a mano oro è perfetta per tutte le situazioni. E sarete anche in questo caso super trendy!

Ecco che abbiamo visto insieme i modi migliori per indossare l’oro e le paillettes senza inciampare in errori di stile!

Vi è piaciuta questa guida di stile? Allora vi do appuntamento alla prossima! Con tante novità da non perdere!