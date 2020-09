Alessia Marcuzzi: come tonifica tutto il corpo in soli 20 minuti -VIDEO

Alessia Marcuzzi impegnata a registrare Temptation Island, in onda da stasera, non smette di allenarsi. Ecco come tonifica il corpo in soli 20 minuti.

La bella Alessia Marcuzzi che da stasera vedremo su Canale 5 alla conduzione di Temptation Island non ha mai smesso di allenarsi nemmeno quando registrava le puntate del reality show in Sardegna.

La conduttrice di origini romane, infatti, non fa mistero dei suoi allenamenti, anzi, è solita condividerli con i suoi fan sulla sua pagina Instagram che conta ben 5 milioni di follower.

In questo caso nel suo profilo, la Marcuzzi propone un circuito di total body facile e veloce da eseguire al massimo in 20 minuti per tonificare in poco tempo tutto il corpo. Scopriamolo insieme.

Ecco come tonificare tutto il corpo in soli 20 minuti con gli esercizi di Alessia Marcuzzi

La Marcuzzi lo precisa nel suo post su Instagram: “Abbiate pietà di me se le posture non sono perfette, perfetta non lo sono mai stata, e se questo video è un po’ troppo amatoriale, ma l’ho fatto durante un momento di pausa di Temptation Island“.

La bella conduttrice romana infatti a ‘Is Morus’ “è sempre pronta per le emergenze” e di conseguenza non ha tantissimo tempo da dedicare ad altre attività.

Ecco che allora in 20 minuti, 3 volte a settimana, riesce a tenersi in forma con un allenamento di total body facile e veloce tonificando tutti i muscoli del corpo.

Scopriamo insieme gli esercizi che esegue la bionda showgirl.

1) Si parte con il classico squat per allenare cosce e glutei. Con 10 ripetizioni ce la caviamo.

2) Si prosegue allenando le gambe con gli affondi incrociati. In questo caso 10 per gamba.

3) Passiamo ora agli addominali: 10 semplici crunch a terra.

4) Ancora addominali, ma stavolta i crunch a terra sono con le gambe sollevate, altre 10 ripetizioni.

5) Infine, altri 10 crunch con le gambe sollevate.

6) Si prosegue ancora con l’addome. In questo caso con le gambe piegate e i piedi appoggiati a terra si parte stesi sul pavimento e si sale fino a portare completamente su la schiena per ritrovarsi seduti. Le braccia devono salire insieme al resto del corpo. Dopo essere saliti si riscende e si ripete l’esercizio per 10 volte.

7) Per completare la serie degli addominali la bella Alessia esegue un plank stando in posa per 30 secondi.

8) Passiamo ora ai glutei. In posizione a quattrozampe si eseguono 20 slanci per ciascuna gamba.

9) La Marcuzzi prosegue con 10 flessioni, eseguendole però, con le ginocchia appoggiate a terra.

10) L’ultimo esercizio è per i tricipiti, che la conduttrice stessa definisce importantissimi. Non solo, grazie a questo lavoro potremo allenare anche le spalle e i pettorali. Con l’aiuto di una sedia basterà appoggiare i palmi delle mani su di essa e andare su e giù. Anche in questo caso saranno sufficienti 10 ripetizioni.

Una volta eseguito il circuito occorrerà ripeterlo 3 volte, almeno così consiglia la splendida Alessia. Non resta che provare.

E nel frattempo da stasera potremo ammirarla alla conduzione della nuova edizione di Temptation Island.