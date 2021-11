Federica Nargi pronta alle nozze: rivelata la sua dieta e come si tiene in forma

Federica Nargi è pronta a convolare a nozze con Alessandro Matri: rivelata la sua dieta e come si tiene in forma l’ex velina.

Federica Nargi è una modella e showgirl molto conosciuta e apprezzata. Tutti se la ricorderanno quando era una velina insieme a Costanza Caracciolo. Attualmente l’abbiamo vista a Tale e Quale Show dove ha interpretato Sylvie Vartan.

Notizia recente è che la mora ex velina sta per convolare a nozze con Alessandro Matri, ex calciatore di serie A e ora allenatore. Dopo 12 anni insieme e due splendide bambine finalmente arriverà anche il sì, a giugno 2022, niente di meno che a Formentera l’isola da sempre nel cuore di entrambi.

Ma come fa la Nargi ad essere sempre così in forma nonostante le due gravidanze? Scopriamo la sua dieta e quali esercizi pratica per essere così tonica e ad avere questa silhouette.

Ecco la dieta di Federica Nargi e come si tiene in forma

Di sicuro madre natura l’ha aiutata e aver praticato danza dall’età di 5 anni ha fatto il resto, ma il fisico di Federica Nargi è davvero invidiabile. Con due gravidanze alle spalle è sempre tonica e snella. Quali saranno i suoi segreti di bellezza?

La compagna di Alessandro Matri sfoggia un fisico eccezionale e il merito è anche e soprattutto dello sport che pratica. Si allena in palestra e lo fa all’incirca un paio di volte alla settimana stando a quanto riporta Vanity Fair.

L’ex velina però dedica quotidianamente del tempo agli esercizi. In particolare quelli dedicati a gambe e glutei non mancano mai nella sua quotidianità. Il segreto è fare anche una mezz’ora al giorno di allenamento senza doversi massacrare. Almeno così racconta la showgirl in un’intervista a Vanity Fair.

E fare attività fisica costantemente l’aiuta anche ad avere energia per affrontare la giornata e poi dedicarsi alle bambine che richiedono molto impegno. E per quanto riguarda la dieta? L’ex velina ammette di non seguire un regime restrittivo in particolare ma di alimentarsi in modo sano senza particolari rinunce.

Anzi, stando a quanto racconta, chi la conosce bene, sa che mangia molto non guardando alle calorie. Le piacciono molto le verdure, la pasta con condimenti sani e ogni tanto si concede anche qualche peccato di gola. Ad esempio le piace una fetta di pane con la cioccolata. Uno sgarro che ogni tanto si concede.

Inoltre, ammette che le piace il ciambellone con la nutella. Insomma, Federica Nargi è proprio una di noi.