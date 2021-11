Harry e Meghan: la dichiarazione di lei sussurrata sul red carpet

Con la sua ultima dichiarazione per Harry, Meghan ha deciso di spazzare via tutti i dubbi sulla solidità della sua relazione con il secondogenito del Principe di Galles.

L’episodio è avvenuto durante un evento mondano dedicato ai reduci di guerra e alle loro famiglie, persone a cui Harry tiene enormemente in virtù del suo servizio nell’esercito britannico, durato ben dieci anni.

Mentre fotografi e giornalisti erano impegnati a immortalare il loro arrivo al gala, qualcuno ha fatto a Meghan una domanda che aveva il chiaro scopo di stuzzicare la coppia ma che ha dato modo all’attrice di segnare un punto a favore del suo matrimonio.

Negli ultimi mesi purtroppo le voci intorno al matrimonio di Harry e Meghan non sono mai cessate e nella maggior parte dei casi non sono nemmeno state lusinghiere.

Con lo scorrere dei mesi, infatti, si ha l’impressione che il Principe sia ridotto a una comparsa nella vita di Meghan, che sempre più spesso, con estrema naturalezza, si pone in maniera da essere padrona assoluta della scena.

A scatenare queste voci ci sono stati recentemente almeno un paio di episodi: il primo è sicuramente quello del video pubblicato per i 40 anni di Meghan, in cui Harry veniva ridotto a un ruolo tanto insolito quanto marginale, mentre il secondo è quello della copertina del Time che molti hanno trovato fosse un po’ caricaturale.

Proprio sulla base di questi avvenimenti (e delle altre difficoltà che la coppia di ex reali sta affrontando in questo periodo) uno dei giornalisti presente all’evento ha voluto gettare l’amo per qualche dichiarazione “piccante”. Il risultato? Beh, le cose non sono andate come sperava il reporter.

Harry e Meghan: la dichiarazione che zittisce tutti

Non c’è bisogno di alzare la voce per farsi ascoltare: è questo quello che Meghan Markle ha dimostrato appena qualche sera fa, mentre tutto il mondo si stava innamorando di lei e del suo abito rosso da vera diva di Hollywood.

Quando un reporter le ha chiesto “Meghan, è orgogliosa di suo marito?” lei ha risposto a mezza voce, quasi sussurrando, “Certo, sono sempre orgogliosa di lui!” e, nel farlo, ha toccato la mano di Harry.

In realtà la Duchessa aveva mostrato un piccolo gesto di stizza nei confronti di suo marito, che le aveva appena calpestato il vestito mentre salutava gli ospiti. Meghan se ne è resa conto, lo ha toccato sulla schiena e gli ha detto “Attento!”.

Nonostante qualche pedata sullo strascico, quindi, Meghan è ancora innamorata del suo Principe esattamente come il primo giorno. Forse più del primo giorno, dal momento che nel frattempo dal loro matrimonio sono nati due bambini.

Le malelingue potrebbero affermare che Meghan dev’essere davvero orgogliosa di suo marito perché Harry ormai asseconda tutti i suoi desideri e si schiera con lei in qualunque battaglia. Beh, non dovrebbe? Del resto anche Meghan ha recentemente affermato di aver combattuto per lui battaglie molto dure, tra cui quella contro suo padre Thomas Markle.

La Duchessa infatti è finita nei guai per una lettera che scrisse a Thomas Markle nel 2018, poco dopo la celebrazione del matrimonio con Harry. Meghan ha affermato di aver scritto quella lettera solo per proteggere Harry dalle continue pressioni che la famiglia reale stava esercitando direttamente e indirettamente su di lui.

Invece, secondo i detrattori della Duchessa che sono arrivati a testimoniare contro di lei in tribunale, Meghan non aveva scritto quella lettera per proteggere il marito ma per conquistare l’opinione pubblica: era certa che suo padre avrebbe reso pubblica la loro corrispondenza invece di mantenerla privata, e si stava preparando a far bella figura.

Come stanno davvero le cose? Difficilmente qualcuno saprà mai la verità, ma una cosa è certa: l’atteggiamento di Meghan Markle con la stampa, davanti ai reporter e in molte delle sue uscite pubbliche sembra sempre più simile a quello della compianta Principessa Diana. Una perfetta interpretazione da attrice navigata o piuttosto una similitudine sincera?

