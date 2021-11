Meghan Markle ruba la scena all’Intrepid Museum di New York

Meghan Markle ruba la scena, di nuovo! La sera scorsa, 11 novembre, Meghan Markle e il principe Harry si sono presentati all’Intrepid Museum di New York alla vigilia della Giornata dei veterani, e l’arrivo della Duchessa ha destabilizzato tutti!

Meghan Markle, o meglio, la Duchessa del Sussex, trova sempre il modo di far parlare di se. Al contrario della sua antagonista, Kate Middleton, Meghan fa di tutto, tranne che passare inosservata. Per questo motivo ogni situazione in cui la Duchessa è protagonista viene guardata con attenzione da molti, in attesa del suo arrivo e per studiare con attenzione ogni suo minimo comportamento. Ovviamente Meghan Markle non delude le aspettative e lascia tutti con il fiato sospeso la scorsa notte, quando lei e il marito Harry si presentano ad un evento a New York per la vigilia della Giornata degli ex combattenti. Vediamo insieme cos’è successo e perché Meghan Markle ha fatto così tanto parlare di se!

Da quando Meghan Markle è entrata nelle vite della Royal Family, seguire le vicende della corona inglese non è mai stato così divertente.

Dovevamo capire già dall’inizio della relazione tra il Duca e la Duchessa del Sussex che Meghan Markle sarebbe stata un personaggio da tenere sott’occhio, ma non pensavamo fino a questo punto.

Dopo la Megxit, ossia l’abbandono di Meghan e il principe Harry dai doveri reali, dopo l’intervista a Oprah Winfrey, in cui Meghan e Harry “sputano il rospo” con tanto di pancione in bella vista, pensavamo di averle veramente viste tutte. Ma non è così.

La Duchessa del Sussex continua a far parlare di se sulla questione scandalo della stesura del libro Finding Freedom, in cui viene raccontata la versione di Harry e Meghan sulla Megxit. La Duchessa ha sempre affermato di non aver collaborato in nessun modo alla scrittura del libro, ma recentemente alcuni dettagli usciti fanno pensare il contrario.

Ma questo non è l’unico motivo per cui Meghan fa parlare di se. Dopo tutto questa è una guida di stile, ed è proprio di stile che parleremo oggi!

Harry e Meghan sono stati gli ospiti d’onore della serata di gala, tenutasi lo scorso 11 novembre a New York, all’Intrepid Museum, in cui la coppia omaggiava con la loro presenza i veterani per la vigilia della Giornata degli ex combattenti. L’arrivo di Meghan è stato così abbagliante da diventare lei stessa, e il suo look, il centro dell’attenzione di tutta la serata!

Vediamo insieme cosa è successo!

Meghan Markle ruba la scena agli ex veterani e tutti gli occhi sono puntati su di lei, e sul suo look rosso fuoco!

Meghan Markle fa sempre parlare di se, e del suo stile sempre al top!

Harry, con il suo tuxedo nero e la spilletta rossa in omaggio ai veterani mostra eleganza e delicatezza, in linea con le tematiche della serata.

Meghan Markle invece si è presentata in uno splendido abito di Carolina Herrera della collezione pre-fall 2022, disegnato da Wes Gordon. Un abito rosso satinato, con un corpetto dalla scollatura a V. Una gonna ampia che lasciava intravedere una gonna a tubino sotto con uno spacco centrale vertiginoso. Il tutto abbinato ad un paio di sling-back di Giuseppe Zanotti, rosso burgundy con decorazione laterale. Il look poi era concluso da un make-up semplice ma luminoso e da un’acconciatura semplice, uno chignon pulito e all’indietro, per bilanciare l’abito importante.

Come sempre Meghan Markle colpisce per la sua personalità, il suo carisma, ma anche per i suoi look, che lasciano tutti a bocca aperta!

LEGGI ANCHE: Mocassini: 5 modi per indossare le scarpe più trendy del momento!

Termina qui la guida di stile di CheDonna, oggi incentrata sul look rosso fuoco di Meghan Markle, ospite d’onore alla serata di gala tenutasi all’Intrepid Museum di New York.

Alla prossima guida di stile, con tante novità in fatto di moda, e non solo!