Mocassini: 5 modi per indossare le scarpe più trendy del momento

Mocassini: 5 modi stylish per indossare le scarpe più trendy del momento. Che sia per il lavoro o per l’aperitivo con le amiche, il mocassino è la scarpa che non ti deluderà mai! Ecco la guida di stile di CheDonna che ti spiegherà tutto a riguardo!

Seguire tutte le tendenze è alle volte complicato. Si trova un modello di jeans o maglia che ci piace tanto, con cui ci troviamo bene e ci piacciamo, e l’anno successivo ci succede che dobbiamo cambiare tutto il nostro guardaroba per seguire le tendenze. Rimpiangiamo i tempi in cui andavano di moda quello o quell’altro indumento, e proseguiamo con la ricerca del nostro particolare stile che sia fedele alle tendenze ma anche a noi stesse. Insomma, una tragedia! Esistono però dei capi o accessori, che proprio per la loro natura “basica” sono SEMPRE di tendenza, e quindi non cambiano mai. È proprio di un capo che rientra in questa categoria che parleremo oggi, di un modello di scarpa comodo, pratico e soprattutto di tendenza. Quale? Il mocassino! Ecco la guida di stile che ti spiegherà tutto ciò che devi sapere sulla scarpa più trendy e versatile del momento!

Le scarpe: un amore irrinunciabile. Di tutti i tipi e tutti i colori. Dobbiamo averle tutte!

È molto chiaro il perché la maggior parte delle donne abbia un amore sfrenato nei confronti delle scarpe. Sono un marchio di fabbrica. È la scarpa che da il via al look e che lo rende unico. Le scarpe raccontano di noi più di quanto faccia l’intero outfit, e per questo motivo ci piacciono così tanto.

Purtroppo però non tutte le scarpe si possono definire comode, e alcuni modelli nello specifico non sono adatti a tutte le occasioni.

Fortunatamente esistono dei modelli di scarpe, comodi, pratici, versatili e super trendy, con i quali possiamo creare una serie infinita di outfit per tutte le occasioni.

Un esempio? Il mocassino! Uno dei modelli di scarpe più utilizzato e più richiesto, proprio per le sue caratteristiche irrinunciabili!

E allora perché non creare insieme degli outfit? Vediamoli subito!

Mocassini: 5 modi diversi e pratici per indossare le scarpe più trendy e richieste del momento!

Da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis, passando per Nima Benati e Hailey Bieber. Tutte indossano i mocassini, e ognuna lo fa a modo proprio e originale!

Prima di vedere come abbinarlo, parliamo un po’ del mocassino!

Nati negli anni ’30 per essere delle scarpe sportive prevalentemente maschili, i mocassini sono entrati a far parte dell’abbigliamento quotidiano femminile e adesso non possiamo proprio farne a meno. Inizialmente erano in cuoio morbido, senza lacci, scollate sul collo del piede.

Nel corso degli anni i mocassini si sono evoluti, si sono adeguati alle mode e alle necessità di chi li indossava.

Adesso, ad esempio, il modello più in voga è quello composto da una suola in gomma effetto carrarmato, ecopelle lucida, e può essere senza lacci o stringata.

Ora che abbiamo ben a mente il modello di mocassino da avere nella nostra scarpiera, siamo pronte a creare gli outfit!

Ecco a voi 5 modi diversi e pratici per indossarle i mocassini, le scarpe più trendy del momento:

jeans straight corto: un buon modo, pratico e versatile, di indossare i mocassini è quello di abbinarli ad un jeans corto in caviglia e dritto in gamba. Da abbinare ad un maglioncino con collo alto e una giacca. Perfetto per il lavoro e per essere casual durante il giorno

un buon modo, pratico e versatile, di indossare i mocassini è quello di abbinarli ad un jeans corto in caviglia e dritto in gamba. Da abbinare ad un maglioncino con collo alto e una giacca. Perfetto per il lavoro e per essere casual durante il giorno abito aderente: se dopo il lavoro avete un aperitivo programmato, indossate un tubino aderente in maglina, lungo fino alle ginocchia. Indossate poi un calzino bianco di cotone fino alla caviglia e il vostro mocassino, in questo caso possibilmente senza lacci. Chiudete l’outfit con un cappotto con maniche alla raglan oversize, fantasia a scacchi. E tutte le vostre amiche vorranno copiarvi!

se dopo il lavoro avete un aperitivo programmato, indossate un tubino aderente in maglina, lungo fino alle ginocchia. Indossate poi un calzino bianco di cotone fino alla caviglia e il vostro mocassino, in questo caso possibilmente senza lacci. Chiudete l’outfit con un cappotto con maniche alla raglan oversize, fantasia a scacchi. E tutte le vostre amiche vorranno copiarvi! look androgino : il mocassino, essendo una scarpa tendenzialmente elegante e nata per l’abbigliamento maschile, vi permette di creare un look androgino. Usate un completo giacca e pantalone, abbinate poi la vostra camicia più arzigogolata che avete nell’armadio, con pizzi e rouches, e chiudete il look con il vostro mocassino. Perfette per un incontro di lavoro o per un colloquio.

: il mocassino, essendo una scarpa tendenzialmente elegante e nata per l’abbigliamento maschile, vi permette di creare un look androgino. Usate un completo giacca e pantalone, abbinate poi la vostra camicia più arzigogolata che avete nell’armadio, con pizzi e rouches, e chiudete il look con il vostro mocassino. Perfette per un incontro di lavoro o per un colloquio. total black: semplice, ma sempre d’effetto, è l’outfit total black. Maglia aderente, pantalone a vita alta con pinces sui fianchi e corto in gamba, caviglia scoperta e mocassino stringato. Semplice ma d’effetto.

semplice, ma sempre d’effetto, è l’outfit total black. Maglia aderente, pantalone a vita alta con pinces sui fianchi e corto in gamba, caviglia scoperta e mocassino stringato. Semplice ma d’effetto. street style: ultimo, ma non per importanza, è l’outfit composto da bomber corto colorato stile preppy, maglia a righe orizzontali, jeans a vita alta, largo in gamba e lungo fino a terra, e il mocassino stringato. Questo è l’outfit più di tendenza tra le influencer, adatto per una passeggiata in centro o per un dopocena al pub tra amici!

Questi erano i 5 modi più trendy per indossare la scarpa del momento, il mocassino.

La cosa importante da tenere a mente è di essere creative, rispettando sempre il vostro gusto e la vostra personalità. Non copiate, ma create! E allora si che vi divertirete con la moda, e gli altri lo capiranno e vorranno tutti essere come voi!