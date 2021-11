Anticipazioni Beautiful: Hope e Steffy, è di nuovo guerra

By

Beautiful anticipazioni americane: nuovamente guerra in arrivo per Hope e Steffy. Ecco cosa succede

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni. Stavolta parliamo di anticipazioni che arrivano per il mese di novembre.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

LEGGI ANCHE –-> Beautiful anticipazioni: lite furiosa, Liam perde il controllo Beautiful anticipazioni americane: Quinn obbliga Eric a stare lontano da Donna, lite tra Hope e Steffy Oggi vi vogliamo parlare di importanti anticipazioni direttamente dall’America. La nostra soap americana preferita infatti avrà nuove trame intricate e nuove rivelazioni, prima fra tutte quella di Steffy e Hope.

Nuove novità in arrivo per Beautiful trasmesse a inizio novembre negli Usa. Le trame della soap opera raccontano che Quinn Fuller (Rena Sofer) darà un ultimatum a Eric Forrester a riguardo Donna Logan. Steffy e Hope, invece, daranno vita ad una violenta lite.

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate Usa, trasmesse a inizio novembre sull’emittente Cbs, segnalano che Katie e Carter approfondiranno la loro conoscenza, apparendo sempre più complici.

Quinn, invece, sarà letteralmente fuori di sé quando apprenderà che Donna ha risolto, almeno temporaneamente, i problemi d’impotenza di Eric. Per questo motivo, Fuller deciderà di affrontare Logan, intimandole di stare alla larga da suo marito. Uno scontro che non turberà più di tanto la sorella di Brooke, la quale apparirà sempre più decisa a riconquistare il capo della casa di moda. I due, infatti, passeranno dei momenti insieme all’oscuro di Quinn.

Successivamente la madre di Wyatt darà un ultimatum al marito dopo la scoperta degli incontri con Donna. Quinn, infatti, chiederà a Eric di non vedere più la Logan come lei ha fatto con Carter.