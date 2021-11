Una Vita anticipazioni: tutto quello che succederà nei nuovi episodi in onda: Felipe non riuscirà più a mentire.

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Felipe fa un errore clamoroso con Genoveva

Nuove anticipazioni di Una Vita. Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela, Felipe fa un errore con Genoveva.

Fino a quando a Una Vita Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) riuscirà a nascondere alla moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido) di non aver perso davvero la memoria degli ultimi dieci anni senza generare in lei alcun sospetto?

Infatti da quello che sappiamo dalle anticipazioni, l’avvocato commetterà un passo falso nelle prossime puntate italiane della telenovela, che rischierà di compromettere il suo piano per inchiodare la dark lady alle sue responsabilità riguardo alla morte di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Felipe accetterà di vivere sotto lo stesso tetto di Genoveva non appena verrà dimesso dall’ospedale. A quel punto, appena la donna lo metterà al corrente del fatto che sono sposati, l’Alvarez Hermoso si comporterà come un vero e proprio marito modello con la Salmeron e, oltre a fare in diverse occasioni l’amore con la donna, eviterà che qualsiasi vicino possa parlare male di lei in sua presenza.

Da un lato, in più circostanze, Felipe negherà sia a Fabiana (Inma Perez Quiros) e sia a Casilda (Marita Zafra) di ricordarsi di Marcia, dall’altro l’avvocato darà l’impressione di essersi accordato con Ramon Palacios (Juanma Navas) per dare il via ad una macchinazione tesa a incastrare Genoveva.