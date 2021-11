Giulia De Lellis per Tezenis firma la nuova Capsule Collection di Intimo!

Giulia De Lellis per Tezenis firma la nuova Capsule Collection, una linea di abbigliamento intimo, per essere di tendenza sempre! Scopriamo insieme tutta la linea, quanto costa la nuova capsule e i nuovi modelli!

Giulia De Lellis è diventata ufficialmente uno dei personaggi dello spettacolo più influenti in fatto di moda. Ogni cosa che tocca diventa oro, è negarlo è impossibile. Tutte vogliono truccarsi con i prodotti make-up di Giulia De Lellis e tutte vogliono indossare gli abiti che indossa lei. Per questo motivo la giovane ragazza romana è diventata un punto cardine per la sponsorizzazione di nuovi prodotti dei vari brand, sicuri del fatto che un prodotto associato alla persona di Giulia De Lellis diventi immediatamente un trend di stagione. Adesso Giulia De Lellis si spinge più in la, e firma un’intera collezione di abbigliamento intimo, la Capsule Collection, per il brand conosciuto in tutto il mondo, Tezenis. Allora vediamo insieme di cosa si tratta, i materiali, modelli, e i costi della nuova capsule firmata Giulia De Lellis

Ne ha fatta di strada la ragazza di Anzio appassionata di moda. Adesso è diventata lei stessa la moda!

È diventata influente, ottenendo il potere di creare tendenze! Giulia De Lellis è una delle personalità più influenti del momento in fatto di moda, e tutte vogliono indossare ciò che indossa lei.

Ultima novità per Giulia De Lellis? La nuova Capsule Collection di intimo di Tezenis firmata proprio da lei. Vediamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna di cosa si tratta. Con occhio critico e investigativo studiamo insieme la nuova linea di intimo firmata da Giulia de Lellis e scopriamo insieme l’ultima novità del momento!

Giulia De Lellis per Tezenis: Capsule Collection! Ed è subito a ruba!

Cosa comprende la nuova linea di intimo Tezenis? E quanto costa? Vale la pena averla?

Entriamo nel vivo della guida di stile di CheDonna di oggi e vediamo insieme i punti salienti della nuova Capsule Collection di Tezenis firmata Giulia De Lellis!

La Capsule Collection è una linea di abbigliamento intimo fatta anche per essere portata “a vista”.

In questo momento i completi usciti in commercio sono due. Il primo è un corset top in pizzo nero con uno slip abbinato a vita alta, taglio brasiliana. Il secondo è un crop top con scollo halter (all’americana) elasticizzato, con delle frange di strass ad adornare il busto di chi lo indossa. Abbinato Tezenis offre uno slip taglio brasiliana con degli inserti in strass sulle fasce laterali.

Possiamo definire una collezione da portare “a vista” perché al contrario di altre linee di abbigliamento intimo, questa è molto coprente. Quindi possiamo indossare il corset top a vista sotto una giacca blazer, oppure il top e il completo con gli strass in un outfit street style, con un bomber sopra al top, e un pantalone cargo a vita bassa dal quale si intravedono gli strass laterali dello slip.

Costi complessivi?

Top in microfibra con strass: € 22,99

Brasiliana con strass: € 7,99

Corset top in pizzo: € 25,99

Brasiliana alta in pizzo: € 8,99

Prezzi bassi e stile alle stelle! Questa è la nuova Capsule Collection di Giulia De Lellis per Tezenis, e deve essere nostra a tutti i costi!

Termina qui la guida di stile di CheDonna di oggi, incentrata sulla nuova linea di intimo per Tezenis firmata da Giulia De Lellis.

Alla prossima guida di stile, con tante novità da non perdere!