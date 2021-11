Com’era Sonia Bruganelli da giovane? Bellissima esattamente come oggi. spuntano le foto da ragazza della moglie di Paolo Bonolis.

Mamma, moglie, imprenditrice e donna in carriera. Tutto questo è Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, mamma di Silvia, Davide e Adele e donna in carriera impegnata su più fronti. Laureata in Scienze della Comunicazione, è attualmente opinionista del Grande Fratello Vip 2021 insieme ad Adriana Volpe, ma è soprattutto un’imprenditrice. E’, infatti, alla guida della agenzia SDL che si occupa anche dei casting delle trasmissioni Avanti un altro e Ciao Darwin.

Con il suo talento, la sua schiettezza e la sua sincerità, Sonia Bruganelli ha conquistato il pubblico che, di lei, apprezza anche l’indiscutibile bellezza. Con due meravigliosi occhi azzurri e un sorriso radioso, la moglie di Paolo Bonolis è una bellezza mozzafiato, ma com’era da ragazza quando ha fatto innamorare il conduttore?

Sonia Bruganelli da giovane: bellezza senza tempo

Sonia Bruganelli non è assolutamente cambiata rispetto a qualche anno fa. I capelli sono sempre biondi così come i meravigliosi occhi e i lineamenti perfetti del suo viso. Passano gli anni, ma la moglie di Paolo Bonolis resta una delle donne italiane più belle come sottolineano spesso i fan che amano la semplicità con cui si mostra.

Sonia, da ragazza, ha lavorato anche per dei fotoromanzi come potete vedere dalla foto qui in alto. Esattamente come oggi, lo sguardo, il sorriso e i capelli non sono cambiati. Sempre bellissima, conquistava il cuore di tutti ieri così come oggi. La vita, nel corso degli anni, è cambiata e le ha permesso d’incontrare Paolo Bonolis che ha poi sposato formando con lui una splendida famiglia con la nascita di tre figli.

“Risposerei certamente Paolo, ma questa volta senza correre come abbiamo fatto, Aspetterei, perché ci siamo vissuti poco prima. Lui ha vissuto solo le mie follie, le mie insicurezze. Forse avrei preferito che ci fossimo incontrati adesso, perché io sono cambiata tanto e lui è cambiato nei miei confronti”, ha detto in un’intervista rilasciata a Verissimo a settembre 2021.