Meghan Markle sconvolta: “Volevo solo proteggere Harry dalla famiglia”

Megan voleva proteggere Harry, che di lì a poco sarebbe diventato suo marito: solo per questo motivo decise di prendere in mano la penna e di mettere nero su bianco la verità sul rapporto con suo padre.

Questi fatti risalgono al 2018, anno in cui Meghan e Harry convolarono a nozze dando vita a uno dei royal wedding più seguiti del decennio.

Come tutti sanno Meghan non è stata accompagnata all’altare da suo padre, ma dal Principe Carlo, che le prestò il braccio solo per compiere metà del percorso della navata. L’ultima metà Meghan decise di percorrerla da sola.

Questa scelta, apparentemente molto dolorosa per Meghan, derivava dal fatto che i rapporti familiari tra Meghan e suo padre Thomas Markle erano assolutamente pessimi.

Thomas Markle aveva infatti rilasciato diverse interviste alla stampa scandalistica durante le quali attaccava molto duramente Meghan e le sue scelte più recenti, schierandosi dalla parte degli altri suoi figli, Thomas Jr e in particolare Samantha, sorellastra disabile di Meghan.

Nei mesi ma soprattutto nelle settimane appena precedenti al matrimonio la famiglia reale aveva fatto moltissima pressione su Harry e Meghan affinché la sposa facesse pace con il padre e con il resto della sua famiglia prima del matrimonio, così da dare l’impressione di una famiglia solida e felice.

Tra le altre cose, pochissimi giorni prima del matrimonio Thomas Markle ebbe un infarto, evento che addolorò moltissimo Meghan.

Meghan rifiutò categoricamente e rivelò poi che le pressioni della famiglia reale si spostarono su Harry, dal quale ci si aspettava che avrebbe fatto qualcosa per assecondare il volere della Regina.

Fu a quel punto che Meghan prese una decisione che in seguito le sarebbe costata cara.

“Volevo solo proteggere Harry”: Meghan si racconta

Dopo aver passato moltissimo tempo a parlare con la famiglia reale cercando di spiegare che non c’erano assolutamente le condizioni di ricucire i rapporti con Thomas Markle, Meghan decise di passare dalle parole ai fatti.

La futura Duchessa di Sussex decise quindi di scrivere una lettera a suo padre – quella stessa lettera che poi venne pubblicata da diversi giornali – per dimostrare di aver fatto almeno un tentativo concreto di riportare armonia nella famiglia.

Nella lettera, con la quale Meghan tentava di convincere suo padre a non continuare gli attacchi pubblici contro di lei mettendo in imbarazzo la famiglia reale, si leggeva:

“È con il cuore pesante che ti scrivo, non comprendendo perché hai scelto di intraprendere questa strada, chiudendo un occhio sul dolore che stai causando. […]

Ti ho sempre e solo amato, protetto e difeso, offrendoti tutto il sostegno finanziario che potevo, preoccupandomi della tua salute… e chiedendomi sempre come potessi aiutarti. Sapere da un tabloid, la settimana delle mie nozze, che hai avuto un infarto è stato orribile. Ti ho chiamato e inviato messaggi…

Ti ho pregato di accettare il mio aiuto e tu hai smesso di rispondere al telefono e hai scelto di parlare solo con i giornali scandalistici.

Per favore, permettici di vivere le nostre vite in pace. Per favore smetti di mentire, per favore smetti di creare così tanto dolore, per favore smetti di sfruttare il mio rapporto con mio marito. Leggere i tuoi attacchi contro Harry, che con te è sempre stato paziente, gentile e comprensivo, è stata forse la cosa più dolorosa“

Come si poteva facilmente comprendere dalle ultime righe della sua lettera, l’unico obiettivo di Meghan era quello di proteggere Harry dal dolore causato da Thomas ma anche dalle feroci critiche della Famiglia Reale. I Windsor infatti stavano indirettamente accusando Harry di non avere abbastanza “polso” da convincere sua moglie a riappacificarsi con il padre, una cosa fondamentale per l’immagine della Corona in quel momento.

A dichiarare quali fossero le sue vere intenzioni è stata la stessa Duchessa, per la quale però la battaglia non è ancora finita. In questi ultimi giorni Meghan è stata bersagliata di ulteriori critiche per essere comparsa al fianco di Harry durante la cerimonia di New York per la commemorazione dei caduti britannici in guerra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HHPEOPLE🪞 (@hiphoppeopleofficial)

Alla Domenica della Memoria la Famiglia Reale è sempre stata estremamente legata (prima tra tutte la Regina, dal momento Elisabetta visse sulla sua pelle la Seconda Guerra Mondiale), quindi le fotografie di Meghan con il suo vistosissimo abito rosso e un sorriso stampato sul viso non hanno fatto piacere ai commentatori britannici, che hanno accusato Meghan di aver sfruttato anche questa triste occasione per ottenere visibilità.

