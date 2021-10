Il rossetto rosso in inverno può dare qualche problema alle ragazze dalla pelle molto chiara o addirittura pallida.

Il motivo è che un trucco labbra molto intenso fa apparire la pelle ancora più chiara e pallida, restituendoci un’immagine molto diversa da quella che avremmo voluto avere.

Il rossetto rosso però continuerà a essere uno dei trend make up del momento per il trucco labbra, soprattutto a causa del fatto che possiamo finalmente mostrare le labbra senza mascherina e quindi c’è tanta voglia di rendere le labbra protagoniste assolute del make up.

Come bisogna regolarsi allora per realizzare un perfetto make up per l’inverno includendo un rossetto rosso?

Il passo principale consisterà nello scegliere un rossetto rosso adatto al tipo di carnagione. Per fare la scelta giusta si dovranno tenere in considerazione due caratteristiche della pelle: il colore dell’incarnato e il colore del sottotono.

A secondo del fototipo, infatti, la pelle può essere classificata come chiara, media e scura, mentre a seconda del sottotono si può classificare come fredda, neutra e calda.

Spesso infatti si ha l’impressione di apparire troppo pallide perché è stato applicato il rossetto del rosso sbagliato, non in armonia con il sottotono. L’obiettivo dovrà essere sempre quello di scegliere un rosso caldo per i sottotoni caldi e un rosso tendente al marrone e al viola per un sottotono freddo. Le donne con il sottotono neutro, invece, potranno sbizzarrirsi a seconda dell’effetto totale del make up che vogliono ottenere.

Rossetto rosso in inverno: il make up per non sembrare troppo pallida

Se si vuole evitare “l’effetto fantasma” è necessario studiare molto attentamente la base trucco da realizzare in inverno quando si sta studiando un make up viso basato sul rossetto rosso.

L’obiettivo di base è di mantenere la luminosità, il colorito e la compattezza della pelle, possibilmente esaltandole.

Per questo motivo sarà fondamentale partire da una buona idratazione della pelle del viso, che soprattutto in inverno risulta spesso secca, molto disidratata e addirittura tendente alla screpolatura.

Anche la scelta della texture del fondotinta è importantissima: in inverno meglio utilizzare fondotinta fluidi e possibilmente molto ricchi, con una componente idratante. In questo modo la pelle apparirà più a lungo idratata e uniforme. Per quanto riguarda l’applicazione sarà bene abbandonare il pennello e utilizzare una beauty blender, che permetterà di far aderire meglio alla pelle anche una quantità di prodotto più generosa.

Per quanto riguarda il colore del fondotinta sarà importantissimo scegliere quella giusta per la stagione fredda. Molto probabilmente sarà necessario cambiare colore di prodotto rispetto a quello che si utilizzava fino a qualche settimana fa, perché nel frattempo la pelle avrà completamente perso l’abbronzatura.

La scelta del blush dovrà essere molto oculata e si dovrà optare per colori molto naturali e ben sfumati: assolutamente da evitare colori scuri e terre, che daranno un effetto poco naturale o otterranno lo scopo contrario, cioè quello di far apparire ancora più pallide le zone del viso su cui non vengono applicati.

Il perfetto make up occhi con il rossetto rosso in inverno è quello nero. L’ideale è puntare su un’impeccabile eyeliner alato per un look da vera diva anni Cinquanta. Chi non ama questo make up potrà puntare anche su moltissimo mascara o delle bellissime ciglia finte!

L’obiettivo è mantenere la palpebra il più naturale e chiara possibile creando un bel contrasto con il nero della linea e delle ciglia.

C’è anche la possibilità di scegliere uno smokey eye scuro da abbinare a una bocca rossa dal colore super intenso, ma in questo caso bisogna prestare molta attenzione a scegliere i colori giusti e dosare accuratamente i prodotti.

Optando per un trucco del genere si dovrà prestare moltissima attenzione al colore della base e all’utilizzo del blush per evitare che il colore così intenso del make up occhi e labbra prenda il sopravvento su quello dell’incarnato.

Per uno smokey eyes meno d’impatto l’ideale è utilizzare i toni del marrone, quelli più vicini possibile ai colori naturali e alle ombre della pelle, quindi marroni caldi per le ragazze dal sottotono caldo e marroni freddi (tendenti al melanzana) per le donne dal sottotono freddo.