Pelle del viso flaccida? L’automassaggio da conoscere assolutamente!

Quando l’età avanza il corpo subisce dei cambiamenti importanti in particolare alcune parti del corpo e del viso. La pelle del viso flaccida è una problematica comune a molte donne. Ecco un automassaggio davvero portentoso, un trattamento anti age migliore di qualsiasi cosmetico.

Il nostro corpo è una macchina perfetta che con il passare degli anni subisce un processo di invecchiamento. Talvolta sembra impossibile fermare il cedimento di alcune parti del corpo come del viso.

Esistono moltissime strategie per evitare un invecchiamento cutaneo precoce, ma ad accompagnare la cura della pelle, dovrebbe esserci sempre un allenamento muscolare, che come per tutto il resto del corpo, contribuirà a tenere bella tesa e tonica la pelle del viso. Il massaggio è uno dei segreti di bellezza delle star e l’automassaggio un’opportunità per tutti di potersi prendere cura di se stessi.

Pelle del viso flaccida: conosciamo i muscoli facciali coinvolti nel processo che porta ad avere la pelle del viso cadente

Conoscere in modo anche superficiale i muscoli che rilassandosi portano il nostro viso ad avere la pelle flaccida è importante al fine di poter praticare un buon ed efficace automassaggio.

Rivolgersi ad un massaggiatore professionista o ad un’estetista preparato in questo tipo di stimolazione muscolare, sarà senza dubbio una delle scelte migliori, ma con un poco di pratica si potranno imparare i movimenti giusti per concedersi ogni giorno, magari durante l’applicazione della nostra crema viso preferita, un trattamento anti age davvero incredibile e i cui risultati potranno essere visibili quasi immediatamente. Perfetto da eseguire anche con l’applicazione di un olio anti rughe per viso e collo che si potrà preparare anche in casa.

Alcuni dei muscoli maggiormente coinvolti nell’invecchiamento del nostro viso sono:

Frontali

Orbicolare dell’occhio

Zigomatico superiore

Zigomatico inferiore

Buccinatore

Orbicolare della bocca

Depressore dell’angolo della bocca

Depressore del labbro inferiore

Pelle del viso flaccida: perché e quando praticare l’automassaggio anti age

Sottoporre il proprio viso ad un massaggio è senza dubbio una coccola molto piacevole e conoscere l’arte dell’automassaggio rappresenta l’opportunità di prendersi cura della propria bellezza in piena autonomia e consapevolezza. Il massaggio e la stimolazione dei muscoli facciali sono davvero importanti e se praticatI in modo sistematico riescono davvero a regalare al viso un aspetto più tonico, liftato e giovane.

Prima di un’occasione importante praticare un automassaggio viso renderà la pelle tirata e luminosa, ma in generale regalarsi questo trattamento di bellezza a costo zero sarà un’abitudine che cambierà la vostra immagine in modo davvero visibile.

L’automassaggio per trattare la pelle del viso cadente

Seguendo questo video tutorial potrete imparare tutti i segreti per praticare un automassaggio in grado di stimolare i muscoli facciali e regalare al vostro viso un aspetto più giovane.