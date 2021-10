Ex corteggiatrice di Uomini e donne è diventata mamma per la prima volta: il papà del piccolo è un top player della serie A.

Fiocco azzurro per un’ex corteggiatrice di Uomini e donne. Stiamo parlando di Angela Robusti che il pubblico del programma di Maria De Filippi ha conosciuto come corteggiatrice di Luca Onestini che poi scelse Soleil Sorge, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2021 e con cui la storia durò qualche mese.

Angela Robusti non ha trovato l’amore a Uomini e Donne, ma l’ha trovato nella vita di tutti i giorni accanto ad un campione vero del calcio italiano. Il compagno, infatti, è l’ex calciatore ed oggi allenatore Pippo Inzaghi che, dopo essere stato per anni lo scapolo d’oro della Serie A, ha deciso di mettere su famiglia con lei.

Angela Robusti e Pippo Inzaghi, nato il figlio Edoardo: l’ex Uomini e donne mamma per la prima volta

Angela Robusti e Pippo Inzaghi, insieme dal 2018, sono diventati genitori del piccolo Edoardo. Ad annunciare il lieto evento è stato il Corriere della Sera. L’annuncio della dolce attesa era arrivato lo scorso luglio direttamente dal profilo Instagram della neo mamma.

“E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarlo come se fosse la cosa più bella del mondo.. allora capisci che sarà per sempre… Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre 💙 ti aspettiamo ometto del nostro cuore. Siamo già pazzi di te!”.

Pochi giorni fa, prima di mettere al mondo il piccolo Edoardo, su Instagram, Angela Robusti scriveva: «E con oggi i 9 mesi sono finiti.. 9 mesi di te cresciuto dentro me.. un piccolo pezzetto di papà e di mamma che si è fatto posto nei nostri cuori. Il viaggio con te è appena cominciato ed è già così incredibile, immenso e fantastico che sin dal primo momento abbiamo capito quanto per te saremo disposti a tutto! Contiamo le ore amore nostro e non vediamo l’ora di scalare le montagne più alte per te e di amarti e rispettarti per tutta la nostra vita!! Sei il nostro tutto. Ti aspettiamo Edoardo..».