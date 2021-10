Selvaggia Lucarelli è un volto noto della tv nonché molto discusso per via delle tante polemiche nelle quali si trova spesso coinvolta. Nella sua vita, però, sembra celarsi un dramma familiare che le ha cambiato la vita.

Non tutti lo sanno ma Selvaggia Lucarelli, famosa per i suoi articoli taglienti e per le discussioni accese che ha avuto con diversi personaggi dello spettacolo, cela nel passato un dramma davvero terribile.

Una storia che la stessa Selvaggia ha deciso di raccontare qualche mese fa aprendosi al grande pubblico mentre cercava di difendere i genitori di un bambino.

Una storia sicuramente difficile da raccontare e che le ha cambiato la vita per sempre dandole una visione diversa delle cose.

Selvaggia Lucarelli e il dramma familiare che le ha stravolto la vita

Molti ricorderanno la vicenda di Nicola Tanturli, il bambino scmparso al Mugello e di cui si sono interessati tutti al fine di comprendere (dopo il suo ritrovamento) se alla base della scomparsa ci fossero o meno delle mancanze da parte dei genitori.

Ebbene, proprio in questo particolare frangente, la Lucarelli ha deciso di dire la sua raccontando un avvenimento doloroso della sua vita e tutto per difendere i due genitori.

LEGGI ANCHE -> Lucarelli contro Zangrillo: volano offese sulla salute di Berlusconi

Attraverso un articolo, la Lucarelli ha così deciso di aprirsi ai suoi lettori raccontando un dramma riguardante un fratello che, purtroppo, non ha mai avuto modo di conoscere.

Sembra infatti che in base a quanto raccontatole dai genitori il piccolo scomparve appena nato per via di una svista. E più precisamente a causa di un rigurgito avvenuto mentre l’infermiera era fuori a fumare una sigaretta.

Una morte dolorosa che ha sconvolto l’intera famiglia di Simone (questo era il nome del bambino). Storia alla quale la Lucarelli si è poi collegata per far presente che badare a 365 gradi ad un bambino non è mai semplice. E non è neppure scontato in quanto possono esserci diverse situazioni di pericolo che a volte, com’è accaduto a lei stessa, si superano solo per fortuna.

LEGGI ANCHE -> Selvaggia Lucarelli sul caso Totti: “Chanel è più tredicenne di altre”

Dopo un simile racconto e ricollegandosi al suo ruolo di madre, Selvaggia Lucarelli ha infatti ammesso che la linea che la separa dall’essere una madre degenere è davvero sottile e che lei, come tanti altri genitori, è stata in grado di vederla più di una volta.