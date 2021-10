Queste nuove cinture per l’autunno ti faranno impazzire! Scegli la più adatta al tuo stile

Quello che per gli uomini è uno dei tratti distintivi nel look, per le donne è un semplice accessorio al quale troppe volte non si presta la giusta attenzione. Scopriamo oggi quali sono le cinture più belle di stagione e come portarle.

Ci sono accessori che passano ancora oggi in secondo piano nel mondo femminile, tra questi ci sono le cinture. Sì, le compriamo quando siamo finalmente riuscite a raggiungere il peso forma ma non vogliamo rinunciare ai jeans che adoriamo e allora “via di cintura” ma per il resto, diciamolo, sono più che altro le fashion addicted ad averne più di dieci. La maggior parte di noi ne ha decisamente meno o comunque sempre le stesse che si riciclano nei look più svariati. Per agire di acquisto consapevole e di tendenza guardate le accattivanti novità dell’autunno 2021.

Cinture da sfilata per i mesi freddi: quali scegliere e come portarle in città

La prima cintura a rapirci è quella proposta da Hermes in pelle Epsom (meravigliosa in gold), con fibbia in metallo placcato oro rosa. “L’iconico modello si orna dell’emblematico gioiello in metallo laccato Pop H che funge da passante”; costa 575 euro.

Un misterioso triangolo risalterà dai vostri outfit e con la cintura di Bottega Veneta. La Triangle in pelle di vitello è disponibile in otto diversi colori, ha la chiusura ad ardiglione ed è rifinita in oro. In un mondo di stranezze, questo accessorio piace proprio per la sua semplicità. Il prezzo è di 250 euro. Stupenda con un pantalone basic black o sopra una camicia bianca oversize – maschile da indossare come abito.

Scendiamo di prezzo ma restiamo in ogni caso su un’ottima alternativa con l’idea di Isabel Marant. La cintura Lecce in pelle di vitello color cuoio (in vendita anche in nero) si annoda e scende delicatamente sul fianco creando un movimento che non passerà inosservato. Costa 130 euro.È l’ideale sopra un abito chemisier.

Per le affezionate del colosso Amazon, c’è la cintura in metallo con catena intrecciata a tre fili in vita a soli 12,98 euro. A voi la scelta se abbinarla all’abito attillato appena comprato ma al quale manca qualcosa o ad una tuta elegante dove spezzare la figura va sempre bene. L’abbiamo vista anche sopra i bikini ma per questo c’è parecchia attesa.

Per chi è in cerca di qualcosa di completamente diverso allora la cintura traforata a vita alta di Alaia dovrebbe essere l’ideale. Peccato solo per il prezzo: 990 euro.

Silvia Zanchi