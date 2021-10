E’ stata una protagonista di Ballando con le stelle: oggi è una mamma felice

Chi si ricorda di Youma Daikite? È un ex ballerina di Ballando con le stelle. Scopriamo insieme cosa fa oggi.

Youma Daikite è una modella maliana divenuta famosa grazie alla partecipazione a programmi famosi come Ciao Darwin e Ballando con le stelle. Nota a tutti per la sua indiscutibile bellezza ha saputo farsi apprezzare dal grande pubblico anche grazie anche ad alcuni ruoli in film e fiction italiani.

La sua carriera, però, è iniziata nella moda dove ha lavorato come modella per Benetton e per altri marchi famosi tra cui ricordiamo Armani e Dolce & Gabbana. Da lì è poi passata alla tv dove si è fatta notare grazie al programma “Buona Domenica”.

Da attrice a presentatrice è riuscita a ricoprire diversi ruoli importanti mostrandosi sempre in grado di supportarli e di far parlare di se. Basti pensare al ruolo da protagonista in “Magia nera” e alla conduzione di un programma Sky dedicato a moda e costume. In tv si è fatta notare anche per un ruolo in Ocean’s Twelve.

Si può quindi parlare di una carriera di successo che tra le altre cose l’ha vista anche prendere parte a L’isola dei famosi e a La pupa e il Secchione e viceversa dove nel 2020 è apparsa per l’ultima volta prima di sparire per un po’ dalle scene.

Cosa fa oggi l’ex ballerina di Ballando con le stelle? La vita di Youma Diakite

Youma Diakite oggi è una mamma felice. Impegnata con l’imprenditore Fabrizio Ragone, ha avuto con lui un figlio di nome Mattia nel 2014. Un momento speciale che l’ex modella ha deciso di ripetere.

Proprio di recente è infatti diventata mamma per la seconda volta e all’età di 49 anni. Un evento felice che l’ha ovviamente portata ad allontanarsi per un po’ dalla tv.

Sui social resta però molto attiva. Basti pensare che su Instagram conta quasi 40mila seguaci che non si perdono un solo post e che commentano sempre con grande partecipazione. Sebbene oggi sia felicemente impegnata in famiglia,ci si aspetta quindi di vederla tornare presto in tv.