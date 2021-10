Le migliori App per fare attività fisica, fitness e allenamento

Pratica fitness e attività fisica a casa è comodo e veloce. Soprattutto con l’aiuto di applicazioni che ti aiutano a mantenere la corretta forma fisica. Ecco le migliori App per allenarsi

Allenarsi in casa non è mai stato così semplice, come ora. Grazie alla tecnologia e alle applicazioni scaricate sui nostri smartphone e tablet, mantenersi in forma è possibile senza necessariamente recarsi in palestra.

Oggi infatti, vi illustreremo alcune applicazioni valide per l’allenamento per così dire “fai-da-te”, ossia un allenamento casalingo per chi non ha tempo e risorse da spendere. Pronti?

Applicazioni per allenarsi e fare attività fisica fai-da-te

Come ben sapete, gli store Android e Apple sono pieni zeppi di applicazioni pensate per gli sportivi e per fornire anche a chi, di sport invece non ne sa molto, consigli e strumenti utili per ottenere i propri risultati.

Dimagrire, tonificare o mantenimento? Ecco le app che noi di Chedonna.it vi consigliamo!

Nike Training Club

La prima applicazione di cui voglio parlarvi è quella ideata da Nike e si chiama proprio Nike Training Club. Disponibile sia su iOs che Android è un app gratuita al 100% e offre più di 150 tipi di allenamenti diversi.

Nike Training Club, una tra le migliori app per l’attività fisica in casa e all’aperto. E’ un’applicazione molto curata e funzionale e anche abbastanza intuitiva. Permette di inserire molti parametri sulla propria persona: sesso, numero di allenamenti settimanali che si vuole eseguire etc.. E alla fine ti permette di scegliere l’allenamento che si vuole provare.

7 Minute Workout

Come si evince dal nome di questa applicazione, 7 Minute Workout permette di fare un allenamento molto concentrato e leggero. E’ adatto a chi è alle prime armi e vuole iniziare a prendere possesso del proprio corpo.

Nell’arco dei sette minuti di allenamento, infatti, l’applicazione ti guida passo per passo nello svolgimento dei diversi esercizi. Tra un esercizio e l’altro ci saranno comunque delle pause. Man mano che si vorrà aumentare con l’intensità e con la durata dell’allenamento, l’app ti permette di modificare il tempo e/o di riprodurre e riproporre più volte un singolo allenamento.

Pocket Yoga

Ultima app per l’allenamento fai-da-te e casalingo è Pocket Yoga. A differenza delle precedenti che permettono di fare attività fisica basandosi su esercizi e allenamenti, questa applicazione è ideata per fare yoga.

L’applicazione è ideale per seguire corsi di yoga. Infatti dal proprio smartphone è possibile seguire le varie posizioni grazie all’ausilio di una grafica animata. E’ adatta sia ad esperti che a principianti. Per quest’ultimi è inoltre presente un dizionario che descrive ogni movimento in modo dettagliato. Inoltre perfette di creare la propria routine quotidiana di rilassamento.

LEGGI ANCHE –> Scopri come aprire i sette chakra dello yoga: esercizi utili