Invecchiamento cutaneo precoce: forse commetti questi errori!

Se la vostra pelle dimostra più anni di quelli che ha, forse siete vittime di un invecchiamento cutaneo precoce. Scopriamo gli errori che inconsapevolmente si compiono ogni giorno.

Vi guardate allo specchio e quello che vedete non vi soddisfa anzi vi preoccupa? Forse notate qualche segno del tempo che non dovrebbe esserci alla vostra età, magari intorno agli occhi o alla bocca?

Scopriamo quali possono essere gli errori che si compiono e come correggerli per cercare di recuperare al più presto questo invecchiamento cutaneo precoce.

Invecchiamento cutaneo precoce: ecco gli errori che molte giovani donne compiono

I segni del tempo prima o poi compaiono sul volto di ogni donna ma mentre sul ‘poi’ ci si può quasi scommettere il ‘prima’ dovrebbe essere un’evenienza da non prendere proprio in considerazione.



Esistono degli errori che si compiono ogni giorno che possono decisamente avviare un processo di invecchiamento precoce della pelle del viso, del collo e anche delle mani, ecco i principali:

1- Fumare

Fumare è senza dubbio un’abitudine dannosa per la salute ma anche per la nostra bellezza. La pelle del viso, come anche quella delle mani, appare decisamente più opaca e spenta e l’azione dei radicali liberi subisce una vera e propria impennata, anche sull’epidermide di donne molto giovani.

2- Non utilizzare la protezione solare

La protezione solare è forse l’antirughe per eccellenza. Applicare una crema con fattore di protezione solare in estate 50+ e in inverno anche 30, sarà un’ottima abitudine per proteggere la pelle dall’invecchiamento precoce.

3- Non struccarsi agevola l’invecchiamento cutaneo precoce

Andare a letto senza struccarsi perfettamente contribuisce notevolmente ad invecchiare la pelle e a segnare la zona perioculare in modo importante.

4- Non tonificare la pelle

La tonificazione della pelle appena dopo la detersione è fondamentale e quasi una tappa obbligata delle skin care a qualsiasi età. Purtroppo è un passaggio troppo sottovalutato ma importante per mantenere la pelle fresca ed elastica.

5- Non bere sufficiente acqua

Anche il bere poco può essere una tra le cause di invecchiamento cutaneo precoce. Durante la giornate andrebbe assunto per il benessere del nostro organismo e anche dell’epidermide almeno un litro e mezzo di acqua naturale.

6- Non esfoliare la pelle

Esfoliare la pelle settimanalmente con uno scrub viso sarà importantissimo per favorire la rigenerazione cutanea e anche per stimolare il microcircolo con un bel massaggio. Un ottimo scrub per il viso potrà essere preparato anche in casa con una ricetta super naturale.

7- Non idratare la pelle

Dopo la detersione la pelle andrebbe sempre tonificata ed idratata applicando una crema viso idratante e specifica per il proprio tipo di pelle, che sia secca, grassa o mista.