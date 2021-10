Maschera autunnale per il viso: la più golosa è al cioccolato!

I trattamenti per il viso sono delle coccole da concederci settimanalmente. Ecco una eccezionale maschera autunnale per il viso che sarà anche golosissima.

Prenderci cura di noi stesse è senza dubbio un modo per accrescere il nostro benessere e anche la nostra autostima. Lo specchio è un esame al quale ci sottoponiamo ogni giorno e la pelle del viso un importante bigliettino da visita.

La detersione, la tonificazione ed una beauty routine specifica per il proprio tipo di pelle sono senza dubbio essenziali ma uno dei trattamenti migliori per idratare, nutrire e purificare l’epidermide sono le maschere per il viso. Scopriamo come e perché utilizzarle e come preparare in casa un ottima maschera autunnale per il viso al cioccolato.

Maschere per il viso: perché dovresti utilizzarle ogni settimana

Le maschere per il viso sono uno speciale trattamento utilizzato ogni giorno da milioni di donne. Questo tipo di trattamento ha la capacità di regalare alla pelle un ‘plus’ di benefici, soprattutto perché prevede un tempo di posa durante il quale l’epidermide assorbe tutte le proprietà che siano esse idratanti, anti età, nutrienti, purificanti o addirittura illuminanti.

Maschera per il viso come si utilizza in modo corretto

Per utilizzare la maschera per il viso in modo corretto, si dovrà detergere perfettamente il viso, struccando tutti i residui di makeup e lavando via residui di trucco, sebo e impurità con un detergente viso delicato.

Il risciacquo è sempre molto importante e dovrebbe essere sempre abbondante e soprattutto prima di applicare una maschera con un temperatura medio calda per agevolare una delicata apertura dei pori.

Dopo il risciacquo si potrà tamponare il viso con una salvietta morbida in cotone e si potrà applicare la maschera per il viso.

La maschera si potrà applicare su tutto il viso evitando il contorno occhi, zona molto delicata che necessita sempre di prodotti specifici.

Dopo aver applicato la maschera con un pennello specifico o anche con le dita, si dovrà lasciarla in posa sul viso per circa 20 minuti o il tempo di posa indicato sul packaging del prodotto.

Dopo aver lasciato la maschera per il viso in posa ed esserci concesse qualche minuto di relax, si potrà risciacquare il trattamento con acqua tiepida. Dopo la maschera potrà essere applicato il trattamento in crema.

Come preparare una maschera autunnale per il viso al cioccolato

Se siete golose, non potrete non amare questa maschera per il viso dalla proprietà emollienti e delicatamente purificanti e lenitive che renderanno la pelle del viso vellutata e morbidissima.

Non vi resta che guardare il video tutorial per preparare questa fantastica maschera in polvere, da miscelare ed utilizzare all’occorrenza!