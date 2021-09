Trucco per giovanissime: i consigli ed i prodotti che non possono mancare!

Il trucco per giovanissime passa attraverso colori delicati, una bella base e tanta luminosità. Ecco tutti i prodotti irrinunciabili.

Ti stai approcciando da poco al mondo del makeup e non sai proprio da dove cominciare? Per prima cosa dovrai curare la tua pelle e solo dopo questa sana abitudine potrai ottenere il makeup che desideri.

Scopriamo come prenderti cura della pelle per prepararla al makeup e quali sono i prodotti per un trucco perfetto per ragazze giovani che non possono assolutamente mancare!

Trucco per giovanissime: il segreto è una bella pelle!

Un bel trucco parte sempre da una bella pelle, per questo anche in giovane età la beauty routine dovrà essere essenziale ma indispensabile.

Un buon detergente viso utilizzato al mattino e alla sera laverà via ogni residuo di sporco e sebo in eccesso. Il tonico sarà fondamentale e basterà anche utilizzare un idrolato di fiori come l’acqua di rose da picchiettare sul viso.

Un’emulsione delicata e idratante potrà essere passata sul viso sia al mattino che alla sera. L’abitudine per un viso perfetto da mantenere tutta la vita? La maschera settimanale! Per una pelle giovane, sarà perfetto un prodotto a base di argilla che la purifichi in profondità.

Trucco per ragazze giovani: i prodotti indispensabili per essere bellissime

La giovinezza è già bellezza per questo anche se si ama il makeup non si dovrebbe mai esagerare. Dopo aver curato la pelle del viso, si potrà passare al trucco applicando una buona crema colorata e dal potere idratante ed un correttore da applicare su piccole imperfezioni come i brufoletti.

La base potrà essere completata da un velo di cipria applicata con un bel pennello e un tocco di blush rosato sulle gote.

Il trucco occhi dovrà essere essenziale come quello del viso e si potrà applicare una leggera bordatura dell’occhio, magari con la matita marrone o anche con una matita leggermente colorata, e un mascara nero sulle ciglia superiori e anche su quelle inferiori se lo si preferisce.

Un particolare da non dimenticare saranno le sopracciglia che potranno essere lasciate abbastanza naturali e pettinate verso l’alto come dettano le ultime tendenze.

Se si vuol depilare leggermente le sopracciglia per definirle, il consiglio giusto sarà quello di affidarvi alle mani di un’estetista che saprà eliminare i peletti in eccesso senza rovinare le sopracciglia.Il trucco sarà perfetto, l’incarnato compatto e luminoso, lo sguardo dolce e soltanto il sorriso potrà essere incorniciato da un gloss leggermente colorato o trasparente!