La bordatura dell’occhio completa sarà una della tendenza makeup dell’autunno inverno. Scopriamo i consigli per realizzarla e per renderla a lunga durata.

Il focus della prossima stagione per quanto riguarda il makeup saranno proprio gli occhi che si vestiranno con eyeliner grafici, colori intensi e anche di smokey eye capaci di rendere magnetico ogni sguardo.

La bordatura dell’occhio sarà la base di partenza di ogni makeup e sarà completa interessando sia la rima palpebrale superiore che inferiore.

Scopriamo come realizzarla e soprattutto come renderla a lunga durata per essere tutto il giorno impeccabili.

Bordatura dell’occhio: i consigli per realizzarla

Il primo gesto di makeup di ogni ragazzina alle prese con le prime vanità femminili è stata e sarà la riga di matita nera sotto l’occhio, in particolare nella waterline ( la riga interna palpebrale).

L’evoluzione di questa timida riga nera, è la bordatura che interessa la rima palpebrale interna sia inferiore che superiore dell’occhio e ovviamente anche quelle esterne.

Per realizzarla al meglio ci si dovrà abituare a sentire la punta di una matita morbida, meglio in formulazione kajal a contatto con la rima palpebrale interna, questo potrà inizialmente provocare un fastidio, ma se non è eccessivo si potrà procedere a colorarla.

->>LEGGI ANCHE: Makeup autunno 2021: le tendenze labbra da non perdere!

La rima inferiore potrà essere truccata in modo semplice, abbassandola leggermente, quella di sopra invece, viene spesso vissuta come problematica perché la si deve alzare leggermente e questo non è un gesto congeniale a tutte.

Per realizzare una bordatura dell’occhio completa, dopo aver colorato le rime interne, si procederà con quelle esterne, sia la superiore che l’inferiore. Ci si potrà mantenere aderenti alla forma naturale dell’occhio o allungarlo leggermente verso l’esterno, per creare una sorta di winged eyeliner tendenza assolutamente glam di questo autunno.

Una volta tracciata la bordatura, si potrà procedere con il renderla a lunga durata, soprattutto se sarà il trucco completo per affrontare al giornata.

La stessa bordatura infatti, potrà essere il preludio ad un bellissimo smokeye.

Seguendo il nostro video tutorial, potrete imparare passo dopo passo come realizzare una bordatura dell’occhio completa.

->>LEGGI ANCHE: Trucco anni ’90? Il makeup labbra da sfoggiare il prossimo autunno!

Bordatura: come renderla a lunga durata

La matita nera sottoposta al calore naturale della pelle, al sebo e alle giornate ancora tiepide tenderà a sciogliersi durante la giornata, ma con un piccolo trucchetto si potrà rendere praticamente ‘long lasting’.

Una volta tracciata la riga di matita si potrà tamponare con un ombretto nero opaco e con un pennellino piccolo e angolato. Questo piccolo gesto, fisserà il trucco, se poi chiudendo gli occhi si vaporizzerà sul trucco un fissante per il trucco spray, il makeup resterà impeccabile davvero per ore!