Ricordate Maria Antonietta Tilloca del Grande Fratello? Stupefacente dopo 20 anni

Maria Antonietta Tilloca ha partecipato al primo storico Grande Fratello. Dopo la fama ha completamente cambiato vita: ecco che cosa fa ora.

Maria Antonietta Tilloca è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte alla prima, e ormai storica, edizione del Grande Fratello.

Da quel momento, per molti anni, è stato uno dei volti più amati della tv, prendendo parti anche a trasmissioni di successo come Buona Domenica, quando alla conduzione dello show c’era Maurizio Costanzo, e di recente ha partecipato alla reunion del cast a Live Non è la d’Urso, per celebrare il ventennale del reality di canale 5.

Dalla sua partecipazione al programma, però, di cose ne sono cambiate nella sua vita e Maria Antonietta del Grande Fratello ha radicalmente cambiato vita, abbandonando il mondo dello spettacolo. Che cosa fa ora la prima storica concorrente di Daria Bignardi? Scopriamolo insieme!

Che fine ha fatto Maria Antonietta Tilloca del Grande Fratello?

Maria Antonietta Tilloca, dopo essere diventata uno dei volti più amati del piccolo schermo degli italiani, ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo, fatta eccezione per qualche rara apparizione in tv riguardante la sua esperienza al GF. La sua edizione, inutile negarlo, ha letteralmente fatto la storia della televisione in Italia. In quanto è stato il primo reality show ad essere trasmesso nel bel paese.

Maria Antonietta, anche durante quell’esperienza, non ha mai nascosto di avere una forte passione per il mondo della pittura e dell’arte in generale. Passione che oggi ha provato a trasformare in un lavoro. La Tilloca, nonostante abbia lasciato il mondo della tv, è molto attiva sui social dove condivide con gli utenti della rete le sue creazioni.

Maria Antonietta del GF oggi, infatti, gestisce un canale Instagram e Youtube dove mostra le sue creazioni e collabora con importanti del brand del settore. Sui suoi profili, oltre a riflessioni e pensieri, condivide anche tutorial su come realizzare originali scrapbook.

Una passione, dunque, che l’ex gieffina di Daria Bignardi è riuscita a trasformare in un impegno a tempo pieno e sembrerebbe aver riscontrato un certo consenso da parte del pubblico della rete. Soprattutto se si considera che realizza prodotti di nicchia e per un pubblico più ristretto rispetto a quello del GF, il programma che l’ha portata al successo.

Maria Antonietta Tilloca del Grande Fratello dopo la fine dell’esperienza con il mondo dello spettacolo, ha dunque deciso di concentrare tutte le sue energie non solo nella sua vita privata, di cui è riservatissima, ma anche su una delle sue più grandi passioni.