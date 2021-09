Chi è la miglior concorrente del Grande Fratello Vip? Il nome spiazza

Chi è la migliore concorrente del Grande Fratello Vip 5? Il nome emerso dai sondaggi di valutazione del pubblico lascia senza parole.

Il Grande Fratello Vip questa sera è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca. Al timone del programma, come sempre, ci sarà Alfonso Signorini ma questa volta affiancato da una nuova schiera di opinionisti.

Pupo, dopo aver partecipato al programma per ben due edizioni, ha scelto di di lasciare il posto a qualcun altro. Ad Antonella Elia, invece, non sembrerebbe essere stata data alcuna possibilità di rinnovo. Al posto loro ci saranno Adriana Volpe, che ha preso parte alla quarta stagione del programma, e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e talent scount, ma non solo.

Alfonso ha annunciato che ci saranno altre due opinioniste, ma del popolo. Il cast invece è ormai ufficiale da settimane, ma sarà in grado di eguagliare il successo ottenuto dai vipponi nella scorsa edizione? Noi speriamo di sì, ma siamo rimasti con un dubbio: chi è stata la migliore concorrente del Grande Fratello Vip 5? Di personaggi femminili forti ce ne sono stati tanti per questo abbiamo selezionato le 7 migliori concorrenti e abbiamo chiesto agli utenti della rete di votare il proprio preferito. Curiosi di sapere chi tra loro è riuscita ad avere la meglio?

Migliore concorrente del Grande Fratello Vip 5: la classifica definitiva

Abbiamo chiesto agli utenti della rete chi hanno preferito durante la scorsa edizione del GF Vip e le risposte non si sono di certo fatte attendere.

Prima di mostrarvi la classifica realizzata dagli utenti del web, è bene precisare che è stata realizzata come una pura forma di gioco e non vuole in alcun modo offendere i personaggi presentati. Inoltre, la votazione è stata basata sulla quantità di voti a favore e sfavore ricevuti. Ora mettetevi comodi e godetevi la classifica.

All’ultimo posto, i nostri utenti hanno piazzato Dayane Mello, che ha ricevuto il 73% di voti negativi. I suoi repentini cambi di idea e le sue numerose cotte nella casa purtroppo non hanno fatto impazzire il pubblico del piccolo schermo che ci segue. Dopo di lei, invece, troviamo Guenda Goria.

Guenda, nonostante abbia provato ad affrontare temi importanti nella casa più spiata d’Italia, ha ricevuto il 67% di voti negati e soltanto il 33% a favore. La giovane artista è poi seguita da sua madre, Maria Teresa Ruta. La conduttrice ha collezionato il 64% dei voti negativi. Probabilmente le ultime incomprensioni con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando non hanno giovato al suo percorso al GF Vip.

Scalando nella nostra classifica troviamo Elisabetta Gregoraci. Elisabetta ha ricevuto il 56% in negativo, ma anche tantissimi in positivo. Questo segna che il suo posto in classifica è stato una vera e propria lotta e di positivo c’è che non ha lasciato indifferente nessuno. Chi invece ha raccolto qualche preferenza in più è stata Giulia Salemi che si è classificata al terzo posto tra le preferenze dei nostri utenti.

Al secondo posto, invece, c’è Rosalinda Cannavò! Il suo percorso è stata una vera e propria rivoluzione. Entrata come Adua Del Vesco, è riuscita a liberarsi di tutte le sue maschere e a far conoscere la sua vera essenza. Con il 48% di voti positivi, invece al primo posto Stefania Orlando, classificandosi come la migliore concorrente del Grande Fratello Vip. Di seguito la classifica completa e le relative percentuali.