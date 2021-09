Il Grande Fratello Vip non è ancora iniziato, ma in rete è già spuntato il nome del vincitore di quest’edizione. Ci avreste mai scommesso?

Manca poco, anzi pochissimo all’inizio di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il cast è stato ufficializzato e molto probabilmente ne vedremo delle belle, considerato che ci sono vipponi dalla forte personalità e un grande vissuto alle spalle da raccontare. Per questo motivo Alfonso Signorini sembrerebbe aver segnato, per la terza edizione consecutiva, l’ennesimo colpaccio.

Il programma, come anticipato, non è ancora iniziato, ma in rete si inizia già a parlare di chi potrebbe essere il probabile vincitore di questo. A fornire una risposta è stato il portale di scommesse Stanleybet.it, che ha svelato in anteprima secondo loro chi potrebbe portarsi a casa il titolo di vincitore. A stupire, a dir la verità, non è stato il nome del vincitore del Grande Fratello Vip 6 indicato da loro, ma quanto chi si trova al secondo e al terzo posto della classifica da loro stilata, che si distacca molto dal pensiero degli utenti della rete.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: svelato il nome del vincitore

Il portale ha stilato la sua personale classifica del cast del GF Vip 6, dando anche il nome del probabile vincitore di quest’anno, ma ci avranno preso oppure no? Per questo ci tocca aspettare la data della finale, che vista l’esperienza della passata edizione sembra abbastanza impossibile delineare quando ci sarà, ma vediamo chi potrebbe aggiudicarsi il montepremi finale secondo gli scommettitori.

Al primo posto c’è Manuel Bortuzzo, il nuotatore coinvolto in una sparatoria in cui ha perso l’uso delle gambe. Un primo posto che effettivamente sembra riscontrare con il parere degli utenti della rete, che ha grandi aspettative su questo giovane sportivo. Il secondo classificato, invece, appare un po’ strano secondo i gusti del web. Chi si potrebbe aggiudicare questo titolo?

Il portale è convinto che a vincere la medaglia d’argento sia Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne. Un risultato che ha stupito gli utenti della rete che purtroppo per lei non hanno provato una particolare simpatia a causa dei gossip in cui si è ritrovata coinvolta dopo la fine della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi. In particolar modo quando ha ufficializzato la fine della sua storia con Matteo Ranieri, non definendolo una bella persona.

Ma dopo di tutto il GF Vip deve ancora iniziare e la Codegoni potrebbe rivelarsi essere un’autentica sorpresa agli occhi del pubblico del piccolo schermo. Chi potrebbe dirlo.