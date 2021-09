Miriana Trevisan è un personaggio dello spettacolo divenuto famoso grazie al programma Non è la Rai. Scopriamo chi è oggi, attraverso la carriera e la vita privata.

Miriana Trevisan è un nome che non si può non collegare immediatamente al famoso programma Non è la Rai. Programma che, tra le altre cose ha segnato l’esordio della sua carriera in tv e nel mondo dello spettacolo.

Da allora, però, ti tempo ne è passato tanto. E Miriana ha saputo sfruttarlo, prendendo parte a diversi programmi e portando avanti sia la sua carriera che la vita privata.

Ma chi è davvero Miriana Trevisan? Proviamo a conoscerla meglio tracciando un po’ il suo percorso di vita, le esperienze lavorative e la vita privata.

Chi è Miriana Trevisan, ex ragazza di Non è la Rai e donna di successo oggi

Nome: Miriana Trevisan

Data di nascita: 7 Novembre 1972

Luogo di nascita: Napoli

Età: 48 anni

Altezza: 170 cm

Peso: 61 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Influencer e scrittrice

Titolo di studio: /

Account social: Instagram @mirianatrevisan

Sito web: /

Miriana Trevisan nasce a Napoli e fin da piccolissima si mostra particolarmente attratta dal mondo dello spettacolo. Nel 1991, quindi, decide di partecipare ai provini per Non è la Rai, programma di Gianni Boncompagni dal quale viene scelta, diventando una tra le ragazze più amate dal grande pubblico.

Da quel trampolino di lancio, Miriana prosegue diventando prima una velina a Striscia la notizia e prendendo poi parte a diversi programmi come “Paperissima”, “La Corrida”, “La ruota della fortuna” e “L’isola dei Famosi”.

Nella sua carriera ha anche ricoperto il ruolo di attrice prendendo parte al telefilm Carabinieri e lavorando in ben tre film. Inoltre, proprio di recente, ha deciso di darsi alla scrittura con tre pubblicazioni diverse e tra le quali ne compare una di favole.

La vita privata di Miriana Trevisan ed il legame con Pago

Miriana Trevisan è da sempre una persona molto riservata. Di lei, quindi si sa davvero poco. Tra le informazioni più importanti, emerge sicuramente quella legata al suo matrimonio. Miriana, infatti, è stata sposata con il cantante Pago dal quale si è però separata nel 2013. Con lui ha avuto un figlio di nome Nicola.

Nel recente passato ha avuto anche una storia molto importante con Guido Cavalli dal quale si è poi separata nel 2019, proprio quanto sembrava che i due stessero per sposarsi. Un episodio della sua vita che in seguito ha anche raccontato davanti alle telecamere.

Al di là dell’amore, Miriana sembra aver mantenuto un rapporto importante con Pago che contiene a sostenere e al quale si dice essere molto affezionata. In passato, lo ha infatti sostenuto anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip

E restando in tema di Grande Fratello, Miriana è una dei concorrenti della sesta edizione. Sicuramente un buon modo per permettere al grande pubblico di conoscerla meglio e di svelare chi è la Miriana di oggi. Non solo come personaggio dello spettacolo ma sopratutto come persona.

Cosa fa oggi Miriana Travisan

Oltre alla partecipazione al Grande Fratello Vip, Miriana ha un account Instagram sul quale è molto seguita e dove ritrae alcuni momenti della sua vita.

Tra scatti privati e foto di famiglia o del quotidiano, riesce a raccontarsi e a comunicare con i suoi follower.