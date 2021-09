Victoria De Angelis fa impazzire tutti: la confessione della star del GF Vip

By

Victoria De Angelis dei Maneskin fa impazzire tutti. Anche la star del Grande Fratello Vip ha ammesso di avere una cotta per lei.

Victoria De Angelis è sicuramente uno dei personaggi rivelazione di quest’anno. La bassista dei Maneskin si sta godendo il meritato successo. Successo che ha riscosso non solo nell’ambito musicale, ma anche in quello privato. In quanto la sua bellezza e la sua spiccata personalità hanno fatto breccia nel cuore di milioni di fan.

Tra questi non ci sono soltanto i suoi fedeli sostenitori, ma anche noti personaggi tv. Tra cui una delle star della sesta edizione del GF Vip. Di chi stiamo parlando? Di Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso Zorzi , che condurrà in coppia con Giulia Salemi il GF Vip.

La neo conduttrice ha confidato di avere una cotta per lei e di seguirla assiduamente sui social, ma di non aver mai avuto il coraggio di scriverle un messaggio.

Gaia Zorzi pazza di Victoria De Angelis: la confessione prima del Grande Fratello Vip

Gaia Zorzi, insieme a Giulia Salemi, condurrà lo spazio dedicato al GF Vip Party, dove commenterà gli eventi più importanti della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini, dove non mancheranno gli ospiti legati alle dinamiche dei nuovi vipponi di Alfonso Signorini.

Per l’occasione la sorella di Tommaso Zorzi, insieme alla sua collega, ha rilasciato un’intervista per presentare il suo nuovo progetto, nonché primo, legato al mondo dello spettacolo. Nel rispondere alle varie curiosità dei suoi interlocutori, Gaia ha ammesso di avere una cotta per Victoria De Angelis.

Gaia Zorzi ha ammesso di seguire la bassista dei Maneskin assiduamente sui social e di inondarla. Nonostante ciò non ha mai avuto il coraggio di scriverle privatamente e di confessarle l’interesse che prova nei suoi confronti. Ora, però, la sua confessione è di dominio pubblico e chissà che non sia giunta all’orecchio della giovane artista.

Anche se, secondo recenti indiscrezioni, sembrerebbe aver trovato l’amore e se tale gossip dovesse rivelarsi essere vero, non ci sarebbero più speranze per la sorella del vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

Victoria De Angelis ha conquistato Gaia Zorzi, ma quest’ultima troverà il coraggio di scriverle questo famoso messaggio prima o poi? Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra loro e chissà che il Grande Fratello Vip non abbia dato il lancio ad una nuova conoscenza.