Smalto semipermanente anche a scuola? Consigli e idee da non perdere!

La manicure ed in particolare lo smalto semipermanente sembrano essere diventati una passione anche per le ragazze molto giovani.

Curare le mani è da sempre un vezzo e una passione tutta al femminile, ma negli ultimi anni sembra che la nail art e la manicure in generale abbiano catalizzato l’attenzione di donne sempre più giovani. Lo smalto semipermanente anche a scuola? Ecco la novità che ha conquistato davvero tutte.

I consigli giusti su come curare mani e unghie, su come renderle bellissime e perfette per essere sfoggiate anche tra i banchi di scuola.

Manicure settimanale: tutti i consigli per curare le mani e prepararle allo smalto semipermanente

Le mani ad ogni età sono un importante biglietto da visita per le donne e per questo curarle sin da giovane età sarà un’ottima abitudine da apprendere.

Una bella mano è una mano curata proprio come le unghie, per questo dedicare alcuni momenti di ‘coccole’alle mani, come una manicure completa o una maschera trattamento settimanale, saranno una scelta importantissima per se stesse.

Ogni giorno non si dovrà dimenticare di idratare in modo profondo sia le unghie che l’epidermide delle mani con un prodotto specifico.

Anche le cuticole andranno sempre idratate ed ammorbidite applicando dell’olio vegetale e massaggiandolo fino a completo assorbimento.

Un buon trattamento rinforzante per le unghie sarà quello a base di olio di oliva e succo di limone, perfetto da applicare anche su mani giovanissime.

Inutile sottolineare come la lunghezza delle unghie dovrà essere tenuta sempre sotto controllo. Un unghia medio corta sarà senza dubbio la scelta più giusta ed il perfetto compromesso tra femminilità e praticità.

Dopo averle curate le unghie necessiteranno di una presentazione affascinante e per questo lo smalto semipermanente sarà perfetto.

Questo tipo di smalto, permetterà di mantenere una manicure perfetta per almeno tre settimane e dovrà essere applicato da un professionista del settore, una scelta senza dubbio più consapevole rispetto alle soluzioni fai da te.

Smalto semi permanente anche tra i banchi di scuola: qualche idea perfetta per le giovanissime



Lo smalto semipermanente è un trattamento di bellezza che potrà essere scelto anche dalle giovanissime e che se preferito in colori pastello, frizzanti o addirittura nude saranno senza dubbio delicati e adatti anche da sfoggiare a scuola.

Molto vezzose anche le nail art con fiorellini o piccoli strass, davvero meravigliose tutte le micro pitture, tutte decorazioni che si potranno applicare sul semipermanente.

Basterà un pizzico di fantasia, qualche colore acceso e un tocco delicato per poter indossare i trend della nail art anche tra i banchi di scuola!